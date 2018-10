A sangre fría, en el crimen y en el juicio

Chihuahua.- La pregunta que se ha hecho la sociedad respecto al por qué Camila fue la víctima de uno de los peores crímenes en los años recientes, al parecer se quedará sin respuesta, ya que según comentó la fiscal especializada en Delitos contra la Mujer, Wendy Chávez, todo indica que se trató de un acto meramente circunstancial, en el cual el acusado habría actuado por la oportunidad que se le presentó, al ver a la menor sola y totalmente vulnerable.



Según las investigaciones, Juan Manuel V. no tiene relación alguna con el entorno cercano a la menor, por lo que no la habría acechado previamente, además de que las circunstancias en las que se encontró a Camila, eran recientes y eso hace suponer que no la había visto en ocasiones anteriores y se presume que cualquiera pudo ser su víctima.



La fiscal señaló que las investigaciones apenas han iniciado, pero hasta el momento no se ha podido establecer que el detenido estuviera interesado en Camila, sino que se trató de una acción que decidió en el momento.



Ayer en la madrugada, el juez de Control Carlos Roberto Arévalo, le impuso la medida cautelar más gravosa, la prisión preventiva, al presunto homicida.



Dentro de la causa penal 3585/2018, el juzgador determinó que existen elementos suficientes para procesar penalmente al chofer de la plataforma Uber, Juan Manuel V. G. por la desaparición, el abuso y posterior asesinato de la pequeña de siete años, cuyo caso conmocionó a toda la sociedad chihuahuense.



Asimismo, calificaría el cargo por producción de pornografía infantil ya que como se estableció, el imputado filmó el ataque sexual y criminal contra la pequeñita, además lo difundió y después lo borró para que no lo capturaran, sin embargo, se logró rastrear el uso de la señal de Internet en el sitio y el momento del homicidio.



Fue en la sala de juicios orales número dos del Centro de Justicia en esta capital, donde se efectuó la audiencia de formulación de cargos y donde el imputado se mostró siempre tranquilo, sin ningún tipo de remordimiento.



La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), leyó previamente la declaración que rindió un testigo con identidad reservada, señalando que vio cuando la niña Camila se acercó por el lado del copiloto al vehículo, de color blanco, que conducía el agresor, justo frente a una tortillería ubicada en la calle Ramírez y la avenida Independencia, muy cerca de su casa.



Ahí, la menor diálogo con él durante unos segundos y la habría convencido de subir al auto por su propia voluntad, llevándosela posteriormente.



Al respecto, la fiscal Wendy Chávez, explicó que al acusado se le señala como presunto responsable del delito de trata de personas debido a que grabó la agresión de la niña, lo que se tipifica como producción de pornografía infantil, sin embargo, aún no se ha podido establecer si él forma parte de una red de grabación o distribución de este tipo de material.



Puntualizó que en casos similares, otros detenidos han grabado sus crímenes, los cuales utilizan como material para su uso personal.



Para la fiscal especializada, este caso representa uno de los que más han consternado a la sociedad, debido al grado de indefensión de la víctima, la forma en que fue seleccionada por el presunto responsable y la sangre fría que ha mostrado en todo el proceso.



Al no establecer el móvil y ser cuestionada por qué fue Camila la víctima de un horrendo crimen, la fiscal resumió que hasta ahora lo que se puede decir es que pudo ser cualquiera.