Asesino tiene perfil de sicópata: sicólogo

Chihuahua.- Juan Manuel V., acusado de la violación y asesinato de la pequeña Camilia, muestra todos los rasgos de un sicópata, según comentó el expresidente del Colegio de Sicólogos de Chihuahua, Javier Córdova, quien destacó que el hecho de que el acusado haya inventado una cuartada y haya generado un retrato hablado de un supuesto responsable apunta a que se trata de una persona inteligente que se siente en control de la situación, además de que no mostró remordimiento alguno durante la audiencia, lo que para el especialista, es una muestra de un trastorno de la personalidad marcado, ya que no tiene sentimientos hacia el dolor de otras personas.



Por su parte personal de la Fiscalía General del Estado que ha participado en los interrogatorios expresaron que la frialdad con la que se comporta el detenido sorprende.



Córdova comentó que revisando lo que el detenido ha señalado en la audiencia, no se aprecia que tenga alguna especie de arrepentimiento, pero lo que destaca es que tuvo la capacidad de estar al lado de los agentes que investigan el caso y hacerles pensar que los estaba ayudando y que habría otra persona como responsable.



En la audiencia efectuada entre la noche del sábado y la madrigada del domingo, fue narrado como Juan Manuel V.G., luego de haber secuestrado a la niña Seyni Camila Cobos Medina la tarde del pasado miércoles, la llevó a un paraje desconocido —sin precisarse— y tras grabar el abuso sexual a la niña con su teléfono celular dentro del auto Ford Fiesta que conducía, posteriormente la agredió físicamente para privarla de la vida axfixiandola con una cuerda de zapatos.







El homicidio de la pequeña ocurrió entre las ocho y diez de la noche del miércoles establecieron los peritos. El cuerpo de la pequeña fue abandonado por el imputado en el kilómetro 5.3 de la carretera Delicias a San Diego de Alcalá.







El Ministerio Público le finca cargos a Juan Manuel por los delitos de desaparición forzada, trata de personas, violación agravada y homicidio agravado y calificado, por los cuales de ser vinculado a proceso y encontrado culpable podría alcanzar una pena de hasta 100 años de cárcel.



Al respecto el sicólogo comentó que es necesario hacerle revisiones sicológicas para determinar si ha tenido participación en casos similares en el pasado, pero en este crimen mostrando frialdad en todos los momentos. “Reúne las características de un sicópata, la frialdad e indiferencia ante el dolor, además de que hasta donde se sabe, él se acercó para ayudar en las investigaciones y trató de engañarlos, pero no ha mostrado algún nerviosismo”, dijo.



Agregó que los sicópatas tienen como habilidad, poder relacionarse con otras personas, al grado de ser amigables. “Una persona no sabe si tiene contacto con uno de ellos, pasan desapercibidos en muchas ocasiones”, apuntó.



Para el personal de la Fiscalía General del Estado ha sido una sorpresa la forma en que se ha comportado el detenido, ya que es diferente a otros inculpados, debido a que se mantiene tranquilo y casi sin hablar.