Familia de presunto asesino colaboró en investigaciones

Chihuahua.- La pareja sentimental de Juan Manuel V. y uno de sus amigos ayudaron en un principio en las investigaciones en el caso de la desaparición de la pequeña Camila, según explicó la fiscal especializada de la Mujer, Wendy Chávez, quien explicó que en sus relatos señalaron que no habían detectado ningún comportamiento inusual del detenido. Mencionó que ninguno de los familiares ha pedido la protección de las autoridades ante el repudio que ha levanto el caso en la sociedad.



Chávez explicó que la colaboración de la pareja y uno de sus amigos fue antes de que se le señalara como inculpado, por lo que ahora que su situación legal es diferente, debido a que la persona que vivía con él como su pareja no puede declarar.



Dijo que ambas personas cercanas a Juan Manuel V. dijeron que no notaron ninguna actividad diferente o irregular por lo que no sospechaban que algo malo estuviera pasando. Al ser cuestionada sobre si la pareja de Juan Manuel ha pedido algún tipo de protección debido al repudio social respecto al caso, precisó que hasta ayer no había ninguna solicitud.



Choferes de Uber no lo conocen



Juan Manuel, de 25 años de edad, según las primeras investigaciones, trabajaba como operador dentro de la plataforma de conductores de Uber, sin embargo otros conductores dijeron no conocerlo.



Explicaron que existen varios grupos de comunicación vía celular, pero han hecho un rastreo y hasta el momento no han encontrado quien lo conozca.



Agregaron que es posible que el vehículo si esté registrado en la plataforma de Uber, pero que se trata de una unidad que esté inactiva, es decir que ya no esté dando servicio de manera constante.