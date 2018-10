'Gobierno inmóvil ante la realidad que nos rebasa'

Chihuahua, Chih.- “El gobierno de Chihuahua se mantiene inmóvil ante la realidad que nos rebasa y nos encontramos ante una lotería en la que a cualquiera le puede suceder lo mismo que a Camila”, señaló Arturo Limón, psicólogo social, ante la tragedia de la menor que ha cimbrado a la comunidad chihuahuense.



Indicó que no se trata de iniciar campañas al vapor cada vez que ocurren eventos como el mencionado sino de trabajar de manera permanente, orientada y útil.



“Necesitamos todos salir y atender la realidad de los niños y jóvenes. El niño debe ser priorizado como un elemento de valor excepcional porque el trato que le demos es el trato que recibiremos. Incluso habría que analizar el caso del victimario y saber si en algún momento también fue víctima porque esos son “boomerangs” que se nos regresan y entonces ocurre lo que ya hemos visto”.



Limón hizo hincapié en que entre el homicidio se Christopher en mayo de 2014 y el de Camila ocurrido la semana pasada, están otros como el de Alondra y Rafita y a pesar de ello, la pasividad oficial continúa.



“No queremos vivir en la tragedia que nos ha impuesto la indolencia de no hacer nada por los niños. Que nuestra memoria sea más larga que nuestro lamento. El “escudo chihuahua” no funcionó igual que no ha funcionado los sistemas de prevención. Que no se digan sorprendidos los esquemas gubernamentales, queremos defender a la infancia y a la juventud. Los puestos no pueden ser desempeñados solo por amigos sino por personas calificadas. Hay que hacer un bloque social que trascienda los gobiernos, necesitamos un foro permanente de trabajo para dar una verdadera batalla contra la impunidad, el abuso infantil, la indolencia y la tragedia juvenil y en ese concierto de voluntades tenemos que caber todos. Hay quien se manifiesta, se rasga las vestiduras y luego se olvidan de todo”, finalizó.