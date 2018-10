Gracias a despidos compran camionetas

Chihuahua— La secretaria de Cultura del Estado, Concepción Landa, tiene asignada a su despacho una camioneta Suburban 2018, que tiene un valor superior al millón de pesos.A pesar de que el programa de austeridad dictado por el gobernador Javier Corral estableció que ningún funcionario tendría asignadas unidades para su servicio, la dependencia adquirió ese vehículo para uso exclusivo de la titular para las giras que realiza y los eventos de su agenda.Sin embargo, no fue el único automóvil. En total se compraron cuatro autos, los cuales ya están en operaciones para funcionarios de la Secretaría de Cultura.Según información de la dependencia, estas adquisiciones fueron posible gracias a los ahorros generados, entre otros, por la separación de personal de contrato.En la Secretaría de Cultura han sido despedidas alrededor de 26 personas con más de diez años de antigüedad, a quienes se les ofrecieron 30 mil pesos como indemnización debido a una política de austeridad, sin embargo, en días recientes se adquirieron tres camionetas del año, las cuales son destinadas para el transporte de personal.Un cuarto vehículo, el más lujoso, es utilizado principalmente por Concepción Landa y por ello se construye además una techumbre en las instalaciones de lo que solía ser el Centro de Información del Estado de Chihuahua (Cidech) para resguardar los autos estacionados.No obstante, dos semanas atrás varios de los empleados con más antigüedad fueron despedidos. Incluso fueron borradas sus identificaciones del registro del checador, en algunos casos hasta cambiaron chapas para impedir que ingresaran a las que eran sus oficinas de trabajo.Las ‘prioridades’Ante esto, varios de los trabajadores afectados se quejaron de los gastos no prioritarios que se han realizado en la dependencia y en cambio recortan al personal y ni siquiera se pagan las indemnizaciones correspondientes.Ejemplificaron que mientras la secretaria y su personal más cercano han realizado viajes a destinos como Luxemburgo, París y Nueva York, misiones supuestamente con fines culturales, eso se ha traducido en gastos que superan el millón de pesos, aparte de las recientes compras de camionetas del año.Al respecto, la dependencia dio a conocer que se adquirieron tres camionetas de la marca Chevrolet y un auto Versa de la marca Nissan, las cuales tienen como objetivo ser usadas para el transporte del personal. Sin embargo, la más lujosa es una Suburban que tiene un precio de mercado de un millón de pesos en su versión más austera, la cual es utilizada exclusivamente por la titular, según personal que labora en la secretaría.Los exempleados expresaron que resulta incongruente que se gasten cientos de miles de pesos en viajes que han servido para nada, así como en camionetas de lujo, cuando a ellos se les pretende liquidar con 30 mil pesos por 15 años de trabajo en la Secretaría.En este sentido, la dependencia informó que al iniciar la administración estatal varias de las secretarías renovaron sus flotillas, pero Cultura no pudo debido a que estaba en medio del proceso de subir a Secretaría.Se destacó que era necesario cambiar las unidades por el mal estado en que estaban las anteriores y por ello fueron reemplazadas.La dependencia ya contaba con otra camioneta Tahoe, de modelo reciente, que era utilizada en la pasada administración por el exsecretario Fermín Gutiérrez, pero en esta administración se optó por comprar la nueva unidad mientras que la camioneta Tahoe es usada para transportar a personal y artistas.Sobre el programa de austeridad dictado por el mandatario estatal y que en el apartado de asignación de vehículos para funcionarios lo elimina, la Secretaría de Cultura no dio posicionamiento alguno en ese tema.