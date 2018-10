Tras crimen, choferes de uber son víctimas de ataques

Chihuahua.- Conductores que trabajan en la plataforma de UBER expresaron que a raíz de la detención de Juan Manuel V., acusado de la violación y homicidio de la niña Camila de siete años, han sido objeto de ataques de personas que los señalan como si tuvieran alguna responsabilidad.



Expusieron que ellos quieren colaborar con las autoridades y apoyar a la familia en lo que sea necesario.



Los operadores comentaron que Juan Manuel no figura como operador constante, por lo menos no fue localizado en ninguno de los grupos a través de los que se comunican.



Expresaron que luego de que se dijo que era conductor UBER la noche del sábado, varios de ellos se vieron en la necesidad de retirarse de algunas zonas en las que se reúnen para esperar clientes a través de la aplicación ante los insultos y amenazas de personas que estaban en el lugar.



Indicaron que en los delitos en los que se ha visto involucrada la plataforma siempre han apoyado las indagatorias, pero ahora se les relaciona con el crimen a pesar de que es probable que ni siquiera estuviera trabajando en la aplicación.



Añadieron que quieren apoyar a la familia de la menor, pero no han podido expresarse en público debido a la presión social de la que son objeto.