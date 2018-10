Una carta, un rap y un proyecto ciudadano tras el homicidio de Camila

En llanto estalló Renata, de siete años, al enterarse que una niña de su misma edad había sido raptada y asesinada por un extraño en la misma ciudad que ella vive.



“Hola, Camila. Yo también tengo siete años. Ya que eres un angelito más en el cielo, dile a Diosito que nos cuide y nos proteja a todos los niños y niñas del mundo. Un abrazo hasta el cielo. Renata”, reza la carta con una cara feliz. La misiva acompañada del dibujo infantil de una pequeña sosteniendo una cruz fue el mensaje de la menor que fue compartido a través de Facebook por la madre de Renata.



“A mi hija le platiqué lo de Camila. Lloró de tristeza, le dedicó este dibujo con amor. Y me dice: Mamá no quiero que me pase nada porque quiero cumplir mi sueño de ser doctora”.



Una reacción que conmovió a cientos en la red social, quienes se han volcado en mensajes solidarios y de apoyo a las familias Cobos Medina. En particular, un joven usuario con el nombre de Daniel Bueno Martínez (Fetiekc) quien compuso un rap en honor a Camila, el cual enmarcó ayer el sepelio de la pequeña.



“Hagamos conciencia por favor, olviden mi nombre si es posible, no me interesa ¡Pero que no mueran más niños! Tengo una sobrina de 7 años y pudo haber sido ella!”.



En su perfil, el joven narró que “esta mañana (ayer) Dios me dijo que hiciera este tema para la consolación de la familia y me dijo que la iba a distribuir para llevar su mensaje. Sentí una inquietud muy fuerte”.



La canción es una grabación casera que el artista compuso y habla del apoyo de Dios a las personas cuando enfrentan una dura pena, así como versos de resignación pronta para la familia.



Daniel Bueno añadió que “ya no podemos confiar en la ‘justicia’ mucho menos en la gente. Por favor cuide a sus hijos en todo momento. Cuidémonos entre todos. Le hablo a la gente buena que sé que somos más en Chihuahua. Es muy inocente pensar que la ‘justicia’ va a resolver nuestros problemas”.



“YA BASTA, YO ME UNO”



La muerte de Camila Cobos ha consternado a la sociedad chihuahuense y sacudido conciencias con mensajes solidarios en las redes sociales y el llamado colectivo a exigir un mejor trabajo de las autoridades e involucrarse todos en un mismo objetivo: proteger a los niños.



“Aunque no los conozco en persona me uno en su dolor y todas mis oraciones están con su familia y la de ese precioso angelito”... “Nos unimos en su dolor, no los conocemos pero ponemos en las manos de Dios ese angelito, tengan por seguro que ella está a su lado, Dios les muestre su misericordia y su amor”.



Como los anteriores, decenas de mensajes circularon en Facebook para consolar a la familia y sobre todo, advertir la problemática.



Un usuario con el nombre de Felipe Acosta, compartió un interesante proyecto ciudadano denominado “Ya basta, yo me uno”, el cual a mes y medio de su creación cuenta con más de mil miembros.



A través de un video, él explica que el objetivo es crear una red de protección y prevención de desaparición de niños, promovido por civiles para incidir en instancias de los tres niveles de gobierno.



“Los chihuahuenses nos hemos vuelto apáticos –subraya en la videograbación— es triste que tengan que pasar estas cosas para que despertemos. No quiero repartir culpas pero qué tal que fuera una niña Terrazas, Valles, Almeida, Baeza, Zaragoza, pondrían a trabajar todo el aparato, cerrarían calles y revisarían todas las salidas a carreteras para revisar auto por auto pero Camila es una niña de escasos recursos y se vuelve una estadística más, que en unos meses se va a olvidar como Alondra cuyo abuelastro sigue sin aparecer”.



Acosta destaca que no obstante, “ya estuvo, no olvidemos, es duro y es la invitación para despertar, unir fuerzas y evitar que siga pasando esto y hacer que este proyecto difundido a través de Facebook y cien por ciento ciudadano pueda tener alcances a nivel nacional”.



A través de este mecanismo, refiere que la sociedad necesita involucrarse y ser proactiva, no esperar algo de las autoridades sino pugnar porque lo hagan e invita a los alcaldes a sumarse a esta iniciativa, fiscales e incluso apunta que presentó el proyecto al presidente del Congreso del Estado con el fin de ponerle un freno a la criminalidad, impunidad y vulnerabilidad en que se encuentran los niños.