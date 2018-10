Asesino fue violado por su padrastro

Chihuahua.- Juan Manuel V. G. presunto responsable del homicidio de la niña Camila, fue abusado sexualmente por su padrastro, situación que lo hizo perder la relación con su madre, de acuerdo con información proporcionada por allegados al conductor de Uber, sin embargo, este hecho no lo exime ni justifica la atrocidad cometida, destacó el abogado penalista, Héctor Villasana.



“Esta condición no justifica sus actos, ni es una atenuante para que se le pueda imponer una pena menor”, puntualizó el abogado Villasana, quien explicó que aun cuando la agresión que él sufriera, haya sido durante su niñez o un día antes de atacar a Camila, de siete años; el peso de la ley recae sobre él del mismo modo.



Ante lo que se advierte como una estrategia jurídica de la defensa de Juan Manuel V. G., Villasana Ramírez no descartó que ese factor pretenda usarse para que se le declare como inimputable, por alguna situación psicológica, situación que no sería factible, ya que existe una serie de evidencias incriminatorias en su contra.



Como se informó, la pequeña fue interceptada en la vía pública por el imputado, la invitó a subir a su vehículo y se la llevó, la agredió sexualmente, la golpeó y asfixió con la agujeta de un zapato, todo lo cual filmó en su teléfono celular. Posteriormente, abandonó el cuerpo en un camino al poblado de San Diego de Alcalá.



Según se sabe por la Fiscalía y lo presentado ante el Juez de Control, se comprobó que la trasladó en su auto, que el celular es de su propiedad y usó la señal de Internet en el momento y la hora del ataque, además de que se le ubicó en la brecha donde habría dejado el cadáver de la pequeñita.



Demasiada evidencia en su contra y por tratarse de una persona de tan corta edad, indefensa, vulnerable y superada en tamaño y fuerza, se buscará aplicarle la pena máxima en cada uno de los delitos que se le imputan, pues es evidente que actuó con toda premeditación y alevosía, consideró el abogado constitucionalista.



La propia titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Wendy Chávez, dio a conocer que se le fincarán cargos por los delitos de rapto, violación, homicidio, producción de pornografía infantil y se buscará integrar la acusación de pederastia.







“Se me cayó la venda de los ojos”







Ayer, al acudir al domicilio que el imputado habitó con su pareja sentimental durante unos cinco años, la casera se expresó en buenos términos de él, lo calificó de una persona muy tranquila, que no tomaba, ni fumaba y que era muy atento con ella y sus hijos, a quienes le llegó a confiar cuando ella tenía que salir por algún motivo.



De esta manera, la arrendataria apuntó que en alguna ocasión, cuando estaban platicando, Juan Manuel le dijo lo que vivió con una de las parejas de su madre –“lo mismo que él le hizo a la niña”, enfatizó la mujer en referencia al abuso sexual, y sin dar más detalles de cómo sucedieron las cosas, le platicó que esa experiencia lo llevó a salir de su hogar, al que ya no regresó y eran muy pocas las veces en que llegó a tener contacto con su mamá.



“Puede ser que lo que él vivió, haya incidido para que atacara a una pequeña indefensa, ya ve, uno siempre hace lo que le han hecho”.



La mujer reiteró que en ningún momento observó conductas indebidas y que junto con su pareja, los dos eran personas muy pacíficas, que desde los 18 años vivieron juntos y que al final terminaron por separarse, motivo por el que abandonaron ese domicilio hace más de un año.



La noticia la tomó por sorpresa, narró. “Me cuesta mucho trabajo creerlo, yo lo recuerdo cómo era él cuando estaba aquí y con tristeza veo, cómo la venda de los ojos se me ha caído, es algo que me ha costado mucho y que me puede, pero si lo hizo, debe pagar por ello”.



La propietaria de esa vivienda refirió que desde el momento en que Juan Manuel V. G. y su pareja llegaron a vivir en ese domicilio, establecieron una buena relación con ella, la cual creció con el paso del tiempo, al punto que –reiteró— si tenía que salir, les encargaba su casa y en algunas ocasiones, les dejó al cuidado de sus hijos y nietos.



Recordó que la expareja de Juan Manuel, adquirió un crédito vía nómina y compró el automóvil con el cual, él después trabajaba como chofer de Uber, pues él padece de una enfermedad en los huesos que le impide realizar otro trabajo y vio en ese oficio una oportunidad para obtener ingresos y así es como vivían.



Detalló que por las tardes, cuando el presunto homicida de Camila se encontraba en el domicilio, salía a barrer la banqueta o a lavar su auto y ahí platicaba con otros vecinos, “siempre mostró una actitud amigable, a todos saludaba y no daba muestras de conductas irregulares o que hicieran sospechar de algo”.



Imagen que cambió diametralmente a partir del 24 de octubre pasado, cuando se generó la Alerta Ámber y se activó el Protocolo Alba porque la niña Camila Cobos Medina, desapareció a unos pasos de su casa, en las avenidas Independencia y 20 de Noviembre, de la colonia Santa Rosa. Más tarde la Fiscalía General del Estado ubicó el vehículo y al conductor, Juan Manuel V. G. quien rindió su declaración y de acuerdo con las autoridades, incurrió en una serie de contradicciones, por lo cual se logró determinar su probable responsabilidad en los hechos.



A partir de ello, el sábado por la mañana se ejecutó una orden de aprehensión en su contra, después de que el cuerpo de Camila se localizó en una brecha cercana al camino que conduce a San Diego de Alcalá. Ya presentado ante el juez, quien le impuso la prisión preventiva como medida cautelar y será mañana miércoles cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso.