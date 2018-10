Aumentará Predial un 5.02% en mil 35 colonias

Chihuahua.- Los regidores del Ayuntamiento aprobaron por mayoría la actualización de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal del próximo año, con un incremento del 5.02 por ciento en mil 35 colonias que presentan una significativa diferencia respecto al valor de mercado.



Lo anterior, durante la Sesión Extraordinaria de Cabildo, donde determinaron no aumentarlo a 89 sectores, que representan un alto nivel de marginación, a fin de no afectar la economía de laso chihuahuenses.



No obstante, los ediles representantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rubén Castañeda Mora, Sebastián Torres Aguayo y Catalina Bustillos, decidieron votar en contra, ya que no consideraron que se analizó con seriedad el tema.



En representación del Partido del Trabajo (PT), la regidora Nijta Leal Bejarano, votó a favor siempre y cuando los compromisos del Gobierno Municipal, de utilizar los recursos para llevar drenaje y agua potable a 40 colonias vulnerables, se realicen, razón por la que confía en el buen manejo de los recursos.



Por su parte, la presidente municipal, María Eugenia Campos Galván, recordó que gracias a las acciones que se hicieron desde el 2016, cuando el 47 por ciento de las cuentas del Predial se pagaba, este año se logró subir al 64 por ciento.