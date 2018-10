Componen canción para la pequeña Camila

Chihuahua, Chih.- “Descansa en paz Camila, te fallamos como sociedad, no te pudimos dar un cuento feliz como merecías, hasta donde estés te mandamos las mejores bendiciones a ti y pronta resignación a tus padres, esta canción es para ti y te pedimos perdón, adiós Camila”.







Con el anterior mensaje como descripción de su canción “Adios Camila” es como la banda Nahual del Sol, rinde homenaje a la pequeña Camila, quien con tan sólo 7 años de edad, fue víctima de un crimen atroz que conmocionó a toda la comunidad chihuahuense.







La banda de folk- rock originaria de esta capital logró tocar el corazón de los miles de chihuahuenses que se suman al luto y al dolor que pasan los familiares de Camila Cobos, quien fue abusada y asesinada el pasado sábado 27 de octubre.



Algunos de los comentarios que recibió la melodía fueron los siguientes:



“Hermosa canción pronta resignación y alivio a sus padres y familiares...”







“Te felicitó por tan hermosa canción y dios que te dios esa gran humildad , a los padres sabemos que no hay palabras ni nada que los consuele de tan gran perdida le pidó a DIOS que les de resignación”







“En verdad me conmovió esa canción woo demasiado diría yo, llevo días con eso en mi cabeza veo a mi hija y no puedo dejar de pensar que ay una madre que no puede voltear a su camita y ver lo mismo que yo, y ala vez me da pánico pensar que en el país en el que vivimos eso nos puede pasar a todas y quisiera meter a mis hijos en una burbuja hermosa tu canción”



Cientos de capitalinos han mostrado su solidaridad y sentido de acción ante el crimen que ha marcado un antes y un después en la visión que conocemos de la sociedad.







Descansa en paz Camila.