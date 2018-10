Insuficientes, la protección a niños de cruceros

Aunque existen medidas que impiden que los padres dejen a sus hijos trabajar en la venta de productos o en actividades de limosna en los cruceros, el problema sigue estando presente en las calles de la capital, especialmente en la Zona Centro de la ciudad.Pero los niños regresan a las calles a pedir limosna o a vender algún dulce de mazapán. Las autoridades incluso han colgado mantas en las que piden a los ciudadanos evitar dar dinero a menores de edad que “trabajan” en las avenidas y calles más transitadas de la ciudad, ya que “ponen en riesgo sus vidas”. Sin embargo, el problema continúa.La autoridad debe aplicar medidas más contundentes a los padres que reincidan en abandonar a sus hijos en situación de calle, comentó César Enrique Juárez, procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).“Si hay una reincidencia, se invita a los padres a una escuela correctiva, para ofrecerles educación y terapias”, explicó Juárez, luego de afirmar que el Estado incluso se ha visto obligado a retirar el tutelaje de los menores abandonados por sus progenitores.La problemática social de los niños pedigüeños, como también son conocidos, se ha enraizado en las calles de la capital de Chihuahua, y se ha normalizado por sus ciudadanos. La mayoría de estos menores de edad que trabajan o piden limosna son de origen rarámuri, y su condición de abandono de calle es visto por muchos ciudadanos como una situación de cultura propia de su etnia.Sin embargo, para el procurador de niños, niñas y adolescentes esto no es así: “Se han querido manejar estos casos como una situación de usos y costumbres, lo cual no tiene nada que ver con los derechos de estos niños. Ellos deben estar gozando de sus derechos consagrado, sea de origen de etnia o no”, añadió.“Si hay un niño o niña abandonado, que corre inminente peligro, tenemos que protegerlo. Y retirarlo del núcleo familiar o de la persona con la que esté en la calle. Nunca es justificable que estén solos en la calle; el trabajo no se hizo para los niños, está establecido en nuestras leyes”, manifestó Juárez, quien afirmó que existe un número muy considerable de estos casos en los cruceros. “Hay volantas permanentes, pero cuando actuamos se cambian de cruceros o calles”, dijo.Estos casos han revivido el debate sobre la vulnerabilidad de los niños pedigüeños, luego de que surgieran versiones sobre el escenario y las causas por las que niña Camila Cobos fue raptada el miércoles pasado en la ciudad de Chihuahua y hallada muerta el sábado.“No conocemos en realidad lo que ocurrió aquella vez, si estaba pidiendo (dinero) o si sólo estaba jugando en la calle. Aquello simplemente no debió de haber sucedido por nada del mundo”, opinó Juárez, luego de hacer un llamado a la sociedad para denunciar ante las autoridades, por más mínimo que parezca, un caso de abandono infantil en la calle.“Quizás sí alguien la hubiera visto en la calle (a Camila Cobos), de haber llamado a las autoridades, el crimen tal vez se hubiera podido evitar”, consideró el procurador, quien señaló que la sociedad chihuahuense necesita ser curada y concientizada para no violar los derechos de ningún menor de edad.