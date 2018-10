Llevarán programa de apoyo a escuela de Camila

Chihuahua, Chih.- El secretario de Educación del Estado, Carlos González, declaró que será llevado al plantel en donde estudiaba la pequeña Camila un programa de acercamiento con los estudiantes para que sean informados de manera adecuada de lo que ocurrió con su compañera. Recalcó que a los alumnos en las escuelas públicas no se les debe ocultar lo ocurrido con la niña Camila Cobos, de siete años, quien fue asesinada la semana pasada.



El funcionario comentó que desde hace varios años existe un programa llamado “Convivencia escolar”, que incluye, además de la elaboración de materiales para favorecer la convivencia escolar, el establecimiento de protocolos para que los maestros y directivos se sientan acompañados y sepan lidiar en momentos de crisis. “Es probable que la maestra (de Camila) haya enfrentado esta situación tan grave, tan radical, traumática, se puede sentir impotente, pero la mayoría de los profesores han tenido alguna forma de capacitación o de apoyo”, dijo. Adelantó que se le brindará apoyo directamente a la maestra de Camila.



Sobre la información que se les da a los alumnos respecto al caso, comentó que los protocolos en estos caso no incluyen ocultar la verdad, pero si aborda la forma en que se debe tratar el caso. Recalcó que la escuela es un espacio seguro, pero es importante decirles a los alumnos lo que puede ocurrir en la vida real. “La idea de las escuelas no es ocultarles la información a los niños… es informarles la importancia de mantener la comunicación con los maestros, directivos y con los propios alumnos… el gran riesgo es un niño que anda aislado”, añadió.



Agregó que los maestros son los que se encargan de detectar un comportamiento irregular de un alumno e informar a la Dirección para que se tome una decisión al respecto.