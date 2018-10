"No sabemos qué decirles cuando preguntan qué le pasó a Camila"

Chihuahua.- En la escuela primaria Melchor Guaspe ya no cuelga la pesquisa de la niña Camila Cobos, sino un moño negro suspendido en la reja del patio. El luto que se guarda dentro de las aulas donde estudiaba la menor es incomprensible para los oídos de sus compañeros.



“Los niños están preocupados, manifiestan su inconformidad, hacen preguntas que, como adultos, no podemos responder como quisiéramos”, comentó la maestra Miriam Varela, a cargo de un salón de 21 niños que desconocen por qué pudo pasar un crimen como el de su amiga Camila, de siete años.



Los padres de familia se han acercado a la directora de la primaria, Herminia González Holguín para proponer nuevas medidas de seguridad a la hora de entrega de sus hijos. “Están bastante nerviosos, aunque el evento no sucedió aquí, ellos andan preocupados y presentaron propuestas para identificarse antes de pasar por los alumnos a la salida”, comentó Herminia.



Los alumnos de segundo grado que compartieron horas de clase con Camila se preguntaban entre ellos por qué existe gente como la que cometió el asesinato de la pequeña, cuyo cuerpo fue hallado el sábado pasado en una brecha lejana a la ciudad de Chihuahua, donde fue raptada el miércoles anterior.



“Nosotros nomás estamos tratando de concientizar al alumnado sobre el cuidado de sí mismos, de su persona; en especial a los niños de este grupo (donde estudiaba Camila)”, comentó Miriam, quien a sus 20 años de labores continuos como docente afirmó que nunca ha ocurrido un evento tan lamentable.



Las incógnitas de los pequeños estuvieron presentes ayer, en el primer día de clases de la semana, cuando la noticia de la muerte de Camila se convirtió en una realidad. “Preguntan qué fue lo que le pasó, quién se la llevó. Los niños tienen versiones distintas de lo que ocurrió. Entonces es cuando se preguntan por qué pasan estas cosas, por qué hay gente tan mala”, cuenta Miriam.



Ayer, el hermano pequeño de primer grado y la hermana de sexto grado de Camila, quienes también estudian en la primaria Melchor Guaspe, no asistieron a clases. Ningún profesor sabe si Gloria Cobos, la madre, tomará la decisión de cambiar de hogar.



Mientras las horas pasaban, los compañeros de Camila empezaron a escribir cartas para ella. Las celebraciones del Día de Todos los Santos y del Día de Muertos se acercan, sin embargo, la directora de la primaria, Herminia, y la profesora Miriam afirmaron que aún no se ha concretado algún evento para conmemorar la corta vida de su alumna.



Miriam contó que trató de tranquilizar a los niños. No les permitió a hablar del tema acerca del caso de Camila Cobos, descrita por la docente como una alumna alegre, sociable, sonriente e inteligente. “Los niños me decían que ella les regalaba dibujos, que les prestaba sus juguetes. Era destacada, la primera en terminar los trabajos. Una niña muy sobresaliente en la escuela”, contó.



Desde el inicio de la jornada escolar en la primaria Melchor Guaspe, el grupo de Camila estuvo más serio de lo que suele comportarse cuando ella aún convivía con ellos. “Tratamos de hablar con ellos, de no mencionarles el hecho tan difícil, que Camila está en un lugar tranquilo, ya en paz. Les explicamos que deben estar pendientes de cuidarse, de no separarse de su familia, que no salgan solos”, contó Miriam.



La docente les dijo a sus alumnos que Camila seguiría con ellos, que continuaría siendo parte de su grupo y que ahí seguirá parta de su esencia. “Es muy lamentable, es muy triste, porque una como maestra ve a los niños como parte de su familia, muchas veces incluso como hijos. Es tanto el cariño que siente uno por ellos”, contó Miriam con la voz entrecortada, a punto de llorar.