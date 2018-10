Piden en Congreso presupuesto federal para atender caravana migrante

Chihuahua, Chih.- La diputada local de Morena, Ana Carmen Estrada, solicitó que Congreso de la Unión envíe recursos federales extraordinarios a Chihuahua, para atender a las personas integrantes de la caravana migrante de Centroamérica, y evitar abusos de autoridad durante su paso por la entidad.







Son personas que huyen con desesperación de sus lugares de origen, debido a la ausencia casi absoluta de las fuentes de trabajo, como la creciente violencia e incremento de la inseguridad, así como la incertidumbre política de sus países, dijo.







“Migrar no es un delito, es un derecho y un fenómeno que ocurre por diferentes circunstancias. ¿Quién abandonaría su casa, su familia, su patrimonio y arriesgaría su vida si no fuera su única opción para vivir y sobrevivir?”, reflexionó en tribuna.







Hoy vemos un éxodo de miles de personas, dijo, que se están jugando no sólo su vida sino la de sus familias en búsqueda de una oportunidad para trabajar y comenzar de nuevo lejos de la violencia y la desigualdad que azota a sus países.







“No podemos cerrarles las puertas, discriminarles, estigmatizarles, ni negarles su derecho humano a migrar, como la mayoría de nosotros lo hemos hecho en algún momento”, añadió.







Indicó que México no puede ser una nación cuya política migratoria esté supeditada a intereses de otras naciones, y en donde la política exterior sea orientada por odios y discriminación.