Plantean alerta por mensaje de texto ante desaparición de menores

Chihuahua.- Así como partidos, candidatos, medios, empresas y demás utilizan servidores para enviar masivamente mensajes de texto a las personas, la Fiscalía General del Estado debe usar un esquema similar para alertar casi de inmediato ante la desaparición de menores, planteó la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) y secretaria de la comisión de Justicia, Rocío Sarmiento Rufino.



La idea la traen en ese grupo parlamentario, que coordina Sarmiento, desde hace varias semanas, pero se intensificó a raíz de la desaparición y asesinato de la niña Camila, ocurrido en la ciudad de Chihuahua durante el fin de semana pasado.



La Fiscalía General del Estado puede solicitar ante el juzgado hasta 100 años de prisión para el presunto autor del crimen, es decir, que en ese sentido no existe la necesidad de elevar las penalidades, precisó, pero si de generar políticas mejores en materia de prevención del delito.



Una de esas políticas podría ser que la autoridad investigadora, en cuanto reciba una denuncia por desaparición de un menor de edad, active una alerta masiva vía celular con los ciudadanos para poder colaborar de inmediato, explicó.



Para esa acción debiera existir un consentimiento del usuario de teléfono, refirió, aunque no creo que haya personas que estén en contra, consideró.



Y aunque la propuesta no es que las personas se conviertan en investigadoras, dijo, si se puede hacer una colaboración de comunidad para detectar al instante el vehículo con descripción dada de algún presunto responsable de la sustracción de un menor de edad.



El partido Movimiento Ciudadano ya lleva trabajado ese tema, informó, por lo cual esperarán a tener lista una iniciativa o llamado para hacerlo formal ante la tribuna del Congreso del Estado.