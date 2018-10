'Rentan o venden cuentas de Uber por redes sociales'

Chihuahua.- Operadores de vehículos que trabajan en la plataforma digital de Uber, señalaron que Juan Manuel V. no formaba parte de ninguno de los grupos mediante los cuales se comunican entre ellos, por lo que presumen es que pudo adquirir la cuenta de operador de manera indirecta, y es que a través de las redes sociales es sencillo encontrar personas que venden cuentas para evitar pasar por los controles que establece la empresa.



Los conductores de Uber señalaron que han sido víctimas de presiones debido a que hay quienes los señalan en parte responsables de lo ocurrido con la niña Camila Cobos, a pesar de que el presunto responsable se le ha señalado como conductor de auto dentro de la plataforma. Expresaron que existe actualmente un descontrol en la manejo de los cuentas de los conductores, ya que a través de redes sociales es posible comprar una cuenta de chofer.



Actualmente los candidatos a ser conductores de Uber deben pasar por un proceso de control, en el cual les piden una carta de no antecedentes penales y les aplican pruebas, para medir sus habilidades y si son aptos para operar en atención al cliente, también es necesario registrar el automóvil. Pero se calcula que de tres mil asociados que están dados de alta en la aplicación, solamente están activos.



Choferes que trabajan en la aplicación comentaron que en redes sociales es sencillo encontrar la oferta de adquirir una cuenta ya activa, pero con la ventaja de que no deben pasar por el proceso de control, incluso se ofrece desincorporarlos de la aplicación, pero que les permita seguir trabajando.



Mencionaron que actualmente hay algunos controles de la aplicación que no permiten cambiar al conductor, pero no son generalizados, por lo que un automóvil puede tener varios conductores y no en todos se puede tener la seguridad de que el chofer haya pasado por los filtros de seguridad.