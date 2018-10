Se avecinan alzas en impuestos municipales, estatales y federales: PRI

Chihuahua.- Los regidores del Partido Revolucionario Institucional, Antonio García Hernández y Aracely Rocha Acosta, manifestaron que no están en contra de la postura asumida este día en el Cabildo de Chihuahua con respecto al incremento de un 5.02% al Impuesto al Predial, sin embargo, se abstuvieron de votar en congruencia con la economía familiar porque vendrán además más alzas en impuestos y derechos por los gobiernos estatal y federal a partir de 2019.



El respaldo se sustenta en la actitud madura de advertir un escenario en el cual la incidencia que se pueda presentar con los impuestos de derechos, no tan sólo en el ámbito municipal sino también en el estatal y federal, representaría una escalada de incrementos que afectaría gravemente a los que menos tienen: a las familias vulnerables y a los trabajadores asalariados.



Ante ello, los ediles advirtieron del enrarecimiento que a nivel nacional se está observando, no tan sólo por la transición política sexenal, sino porque desde ahora el escenario afectará el clima económico y al ambiente político, que en definitiva los perjudicados son la parte vulnerable de la sociedad mexicana.



Al interior del Grupo edilicio del PRI, se acordó fijar esta postura de que así como el Municipio aumentará los impuestos, también lo hará el gobierno estatal en materia de Impuestos y Derechos y, a la vez, el gobierno federal entrante, para poder cumplir todas sus metas, principalmente de apoyos a la sociedad más vulnerable, a los jóvenes sin empleo y adultos mayores sin oportunidad de ingresos económicos.







Esta desincronización desembocará, para empezar, en una inflación que simplemente con el incremento para la paridad del dólar y del euro, van a encarecer los insumos que el país importará, lo que con seguridad va a repercutir en las grandes masas consumidoras, no solo en la economía sino también en la capacidad de consumo de la sociedad; sin olvidar que alterará la estabilidad tanto macroeconómica e incluso pudiera darse el uso de la reserva del Banco de México para atender las necesidades nacionales.



El escenario que debe darse es el de consensos y no la vía simple de una carrera de aumentar impuestos como lo está haciendo la administración municipal de Chihuahua, señalaron los regidores Aracely Rocha Acosta y Antonio García Hernández.