Van por red de pedófilos tras homicidio de Camila

La Policía Cibernética, de la Fiscalía General del Estado (FGE), investiga la probable existencia de una red de pedofilia a la que supuestamente se subieron los videos de la agresión de la que fue víctima la pequeña Camila.



El fiscal César Augusto Peniche Espejel informó se tienen indicios de que esta red pueda existir pero hasta el momento es difícil afirmarlo, pero no se descarta ninguna hipótesis a fin de obtener más elementos incriminatorios en contra de Juan Manuel V. G., presunto responsable de los hechos, sobre quien pesa la medida cautelar de prisión preventiva.



Durante la audiencia de formulación de imputación, el Ministerio Público estableció que la agresión en contra de Camila fue grabada con el teléfono celular de Juan Manuel V. G., agresiones que cometió al interior del vehículo que conducía, un Ford Fiesta de color blanco, mismo que utilizó .



En este sentido, Peniche Espejel comentó que la Policía Cibernética analiza el material y lo rastrea para determinar si se “subió” a alguna red de pederastia en Internet , pues existen trascendidos de esa hipótesis y es necesario esclarecer todas las líneas posibles para obtener más datos incriminatorios en contra del presunto responsable.



En este sentido, comentó que el presunto responsable borró alguno videos de su celular, mismos que se pudieron recuperar por la corporación y son determinantes para las investigaciones que se siguen, de igual modo, se investiga si fueron compartidos en redes sociales o grupos de WhatsApp.



Comentó que, desde el primer momento la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) siguió el caso y descartó que se hayan presentado fallas en los protocolos, al referir que desde su activación, cada una de las instituciones y corporaciones hicieron lo correspondiente para tratar de dar con el paradero de la menor.



“Desafortunadamente, en este tipo de casos nos encontramos en una carrera contra el tiempo. Se actuó de forma inmediata, pero no pudimos impedir que el crimen se cometiera”, detalló.



Además expresó que a pesar de los programas de prevención e intervención que se aplican en todos los niveles, no se ha logrado contener ni mucho menos reducir el número de feminicidios y es una falla de la sociedad en general y no sólo de las autoridades, por lo que consideró que es necesaria una profunda reflexión de los hechos y llegar al punto que los origina.



Durante la madrugada del domingo, un juez de Control dictó prisión preventiva en contra de Juan Manuel V. G., al encontrar elementos suficientes para mantenerlo preso, de esta manera, fue trasladado al Cereso estatal No. 1 de Aquiles Serdán, en donde permanece en un área ajena al resto de los reclusos, hasta que sea sentenciado.