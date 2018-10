Vecinos de Jardines de Oriente entran en pánico

Chihuahua.- “No podemos creer a quién teníamos por vecino en nuestra colonia, donde a toda hora, hay niños y de todas las edades”, señalaron habitantes del sector de Jardines de Oriente al apuntar que no acaban de salir del asombro, incluso se generó un pánico colectivo y todos comenzaron a cuestionar a sus hijos, si Juan Manuel V. G. los había tocado, atacado o insinuado; ninguno, por fortuna.



Los vecinos del presunto responsable del crimen de Camila Cobos Medina, de siete años, coincidieron en que al saberse del atroz homicidio de la pequeña, la detención del asesino y cómo lo había cometido, quedaron en shock.



“Es una bestia... Estamos espantados de la maldad que podía albergar una persona que parecía tranquila, como cualquier residente, saludaba y se metía a su casa, nunca escándalos ni conductas extrañas”.



Los habitantes describieron que ahora eso les da más miedo, pues no lo esperas y resulta que quien vive enfrente, a un lado o a unos metros de tu hogar, es capaz de atacar a una pequeña indefensa, violarla y asesinarla, filmarla, abandonar su cuerpo y todavía disimular ante las autoridades que sería otro el involucrado hasta para hacer un retrato hablado.



“Demasiado cálculo y sangre fría”, subrayó un padre de familia que vive a unas cuantas casas de donde Juan Manuel residía en un inmueble de renta, en la calle Parque Del Real número 9920, al cual había llegado desde hace unos tres años, junto con su pareja sentimental.



Los residentes indicaron que hasta hace unos meses, a la mujer dejaron de verla, sólo se topaban con él. Al momento, esa vivienda está deshabitada, sin cintas policíacas de que el predio esté asegurado.



“Unos policías, como de la Ministerial, entraron hace unos días a ese domicilio pero un rato después, salieron y se fueron”, narraron los vecinos al apuntar que no los vieron sacar cosas ni han vuelto.



Sí se aprecia que una de las mallas de seguridad está rota, como que quisieron meterse, o fue cuando los agentes entraron, indicó un joven. “Se vio gente adentro pero desde entonces ya nadie viene, según unos vecinos la esposa ya había venido desde el viernes anterior y sacó muchas cosas. No la volvimos a ver”.



Ya lo llaman “La Bestia”



La mayoría de los habitantes de Jardines de Oriente señalaron que trabajan, así que salen temprano y regresan ya por la tarde, y por ello apenas y se dieron cuenta de la movilización policíaca.



Sin embargo, destacaron que los niños sí suelen salir a la calle, a jugar y platicar, casi todos se conocen porque la mayoría ya tienen muchos años viviendo en esa zona. Por ello, reiteraron, “aún estamos en shock, de no creer todavía que esto sea posible y cómo ni sospechábamos. Pudo ser uno de nuestros pequeños, ¡imagínese nomás!”



Los vecinos señalaron que no han visto a nadie entrar a la casa donde vivía Juan Manuel V. G., ni la que era su pareja u otras personas que pudieran ser familiares. De hecho, luce abandonada, sucia por el polvo ya acumulado de días que nadie se para por el lugar.



Añadieron que esa finca al parecer era propiedad de unos adultos mayores que decidieron venderla, sin embargo, desconocen quién será el actual dueño, pues el presunto homicida rentaba.



Uno de los habitantes refirió que incluso, “era demasiado callado, muy serio, sólo era de buenos días, tardes o noches, rara vez cruzaba más de dos palabras con los demás que ya llevamos aquí muchos años y bueno se te hace raro pero jamás piensas que haría algo como lo de Camilita”.



Otro vecino y su esposa destacaron “nosotros lo veíamos y a su esposa, bueno ella ya últimamente casi no, y salían y entraban pero sin hablar con nadie, y dijimos por un aparte qué bueno porque son jóvenes y no se meten con nadie, ni para bien ni para mal, pero cuando nos enteramos de lo que pasó, nos sorprendimos bastante y nos asustamos porque aquí en esta colonia hay muchos niños, nomás cae la tarde y andan de aquí para allá, no crea pues si se pone a pensar si hubiera agarrado a uno de los chamacos de por aquí, que ni Dios lo quiera”.



Una residente del área dijo que unos medios de comunicación dieron a conocer que Juan Manuel V. G. tenía hijos, sin embargo, ella nunca vio que él y su pareja tuvieran niños con ellos; “fíjese qué curioso, tampoco vimos que siquiera los visitaran otras personas”.



Otra de las vecinas destacó que después de pláticas con otras habitantes del sector, ya se refieren a este hombre como “La Bestia”.



Consternada enfatizó: “Oiga le decimos nosotras así porque ni un animal, hasta los animalitos cuidan a sus crías o se protegen entre manadas, pero no entendemos cómo puede haber tanta maldad en las personas como para hacerle tanto daño a una inocente”.



Todos los entrevistados coincidieron en señalar que en cuanto se enteraron de lo ocurrido, cada uno a su manera preguntó a sus hijos, nietos y/o sobrinos, si Juan Manuel, alguna vez les habló, los tocó o quiso subirlos al vehículo que conducía; afortunadamente –puntualizaron—, todos aseguraron que nada tuvieron que ver con el asesino de Camila.