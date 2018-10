Abandonan tráiler calcinado en carretera a Delicias

La tarde de este miércoles fue localizado un camión abandonado y calcinado en su interior, en la carretera a Delicias, un poco antes de llegar a la capilla de San Judas Tadeo. Ciudadanos que circulaban por el lugar dieron aviso de los hechos aunque, señalaron, que no había indicios del chofer y el número de emergencias 911 no respondía.



Indicaron que al sitio arribó inicialmente personal de seguridad de la termoeléctrica ubicada en las inmediaciones pero, hasta ese momento no se contaba con el apoyo de ningún cuerpo de seguridad.



El tráiler, con placas 74AF5G aparentemente pertenece a una empresa de Monterrey, es de color blanco con caja y en apariencia tiene residuos de material no identificado en su interior.



Finalmente arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal.