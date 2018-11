Buscan regularizar condición de invasores de casas

Chihuahua, Chih.- La asociación civil de reciente creación y en vías de acreditación, Alianza de Atención a Causas Populares, informó que se encuentran desarrollando un programa que tiene como objetivo que familias en condición de invasores dentro de domicilios que pertenecen a Infonavit puedan acceder a créditos razonables con el fin de que puedan comenzar a pagarlas y quedarse con ellas.



Por ello, esta semana sus representantes formaron mesas de trabajo con delegados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, así como de la Comisión Nacional de Vivienda, Conavi, teniendo como mediador a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu.



Ambas dependencias buscan asumir el compromiso para que los inquilinos puedan permanecer en los hogares y comenzar a pagarlos.



Según explicó su director, Pedro Domínguez, durante seis meses se ha trabajado en dar forma a dicho proyecto, con lo que se han realizado algunos censos en las colonias que presentan esta problemática como lo son Punta Oriente, Girasoles, Villas del Rey y de Riberas de Sacramento donde se han detectado hasta mil 500 hogares en esta situación y que en una primera fase se podrá atender a 454 familias.



Estas familias podrán pagar las casas a Infonavit a un precio real considerando las condiciones en que se encuentran las viviendas, así como de la colonia y de la propia infraestructura del inmueble. Conavi se encargará también de otorgar subsidios para mejoramientos de las viviendas.



Para Domínguez la falta de acceso a un patrimonio de vivienda para las familias chihuahuenses las obliga a tomar estas viviendas que encuentran en condiciones deplorables, la mayoría sin puertas ni ventanas o sin instalación eléctrica o de agua potable, entre otros detalles que a lo largo de los años en que ocupan las casas invierten en reparar.



No obstante destacó que existen distintos intereses mercantiles de despachos de abogados que con constructoras quieren que les vendan paquetes desalojando a las familias, pero “el espíritu de estas casas es para servirle a quien no tiene vivienda, no para lucrar con ellas. Son para servirle a la sociedad”, acotó.



Añadió que en próximos días buscarán un acercamiento con la alcaldesa de Chihuahua y el munícipe de Parral, así como los responsables de los cuerpos de seguridad, con el fin de que exista una respuesta a favor de las familias y no de quienes tienen intereses de negocios sobre los inmuebles.