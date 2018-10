Denuncia JPNH tardanza de la FEM en caso Camila

Chihuahua.- Pasaron dos horas para que la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), estableciera un cerco de seguridad en las salidas de la ciudad, denunció Norma Ledezma, titular de Justicia Para Nuestras Hijas A.C., tiempo suficiente para que el agresor de Camila saliera de la ciudad.



En este sentido, la activista señala que las autoridades se lavan las manos al decir que el cerco no está contemplado dentro del protocolo ALBA, pero dijo que no es necesario y se tiene que actuar en este tipo de casos y lo tardío de los filtros impidió que Camila fuera rescatada con vida.



Dijo que no vivimos en una ciudad segura y que las cámaras de seguridad que existen no cumplen con su cometido, pues cuando se le ha solicitado el material de algún caso o no lo captaron o no había cámara en la zona.