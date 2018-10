Determina INAH conservar finca del centro dañada por las lluvias

Chihuahua.- El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah) en Chihuahua, Jorge Carrera Robles, emitió el dictamen a cerca de la finca ubicada entre la Calle Doblado y Segunda, la cual fue dañada en su fachada por las pasadas lluvias, para que se conserve porque no presenta un daño estructural mayor, además de considerarse patrimonio histórico.



Aunque ya se había planteado que el Municipio interviniera con las acciones para restaurar en su momento, actualmente no hay un proyecto ni recurso para hacer alguna acción que beneficie el inmueble, por lo que se analizará las posibilidades.



“La Ley Federal es muy clara, es el propietario del bien considerado monumento histórico quien deba asumir los costos”, aclaró el antropólogo, al argumentar que las autoridades no tienen obligación alguna, sino es voluntad para conservar.



No obstante, ya se había manejado que los dueños de esta casa no tenían recursos para hacer una reparación, por lo que vieron conveniente que las instancias intervinieran en reparar o bien, derrumbar si así se consideraba.