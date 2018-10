Omite alto y causa choque en la Vialidad Los Nogales

Chihuahua.- El conductor de una camioneta Ford no respetó un señalamiento de alto y recibió el impacto de un particular en la Vialidad Los Nogales.







La colisión ocurrió cuando el responsable de la pick up intentó cruzar la avenida en mención desde la calle Paseos Universidad sin tomar las debidas precauciones.







Al realizar la maniobra de atravesó en el camino de un auto Nissan Altima, cuya conductora no alcanzó a frenar y se produjo el impacto.







Policías viales acudieron al lugar para abanderar el lugar de los hechos y realizaron el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades.