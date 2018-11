Acusan de 4 delitos a presunto asesino de la niña Camila

Chihuahua- Juan Manuel V. G., presunto asesino de la niña Seyni Camila Cobos Medina, de 7 años, fue vinculado ayer por la tarde a proceso penal por los delitos de desaparición forzada de personas, trata de personas en la modalidad de pornografía infantil, violación agravada así como homicidio agravado y calificado (feminicidio).El imputado, de ser encontrado culpable en la etapa de sentencia, pasaría toda su vida dentro de la cárcel.El juez de Control Carlos Roberto Arévalo Salvador resolvió en la sala oral número 7 del Centro de Justicia, dentro de la causa penal 3585/2018, que existen elementos suficientes para procesar penalmente al chofer de 25 años por la desaparición y posterior asesinato de la pequeña Seyni Camila, ocurrido el pasado miércoles en las calles Ramírez e Independencia de esta ciudad, y cuyo caso conmocionó a la sociedad chihuahuense por el grado de brutalidad y saña que aplicó el agresor a la niña.Norma Ledezma, de “Justicia para Nuestras Hijas”, asociación que brinda apoyo y asesoría a la familia de la niña víctima, acudió a las instalaciones del Centro de Justicia, en donde se celebró la audiencia, misma que comenzó pasadas las tres de la tarde y concluyó al filo de las 19:00 horas.Inicialmente se le impidió a Norma Ledezma -por órdenes del juez- el ingreso a la sala penal número 7, pero posteriormente como asesora jurídica nombrada por la madre de la niña se le permitió el acceso. También estuvo representando a la familia un abogado coadyuvante que llevó un hermano de la pequeña de 7 años.Tampoco una tía de Camila y el hermano de la niña víctima pudieron ingresar a la diligencia, solo los abogados, el personal de la Fiscalía de la Mujer y del juzgado lo hicieron.Norma Ledezma anticipó a El Diario que esperaba la vinculación a proceso de Juan Manuel V. G., y que el juzgador fijara un plazo razonable para el cierre de la carpeta de investigación.“Ojalá se haga una investigación bien hecha para llevar todas las pruebas y alcanzar esa sentencia que finalmente buscamos, la cual podría ser mayor a los 100 años”, indicó.Sobre el caso narró aún consternada que “todos los asesinatos son muy dolorosos, vemos desafortunadamente que la violencia se recrudece cada día mas, y el caso de Camila sin meternos en los detalles, en la desaparición y asesinato es inconcebible, todavía no puedo definir, determinar, aún estoy un tanto confusa del grado de maldad que existe en el ser humano y claro que es un caso que nos conmueve, que nos extremece a todos. Vi a los policías, a los ministerios públicos, a los integrantes de la comisión ejecutiva a todo mundo nos cimbró en el fondo de nuestro ser.Creo que todavía no estamos ni siquiera en absoluto estado mental sano para hablar de esa situación; el caso de Camila no lo puedo describir”, mencionó.El pasado domingo 28 de octubre el juez Arévalo Salvador le impuso la medida cautelar más gravosa a Juan Manuel V. G., siendo ésta la prisión preventiva por un año.Al ingresar al Cereso número Uno del municipio de Aquiles Serdán Juan Manuel fue recluído en una celda -donde está solo y aislado- ubicada en el Centro de Observación y Clasificación (COC), ante el riesgo de que pudiera recibir alguna agresión por parte de la población penitenciaria.La Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales (Feepymj) reportó que el hoy procesado mantiene una vigilancia permanente las 24 horas y con la ayuda de cámaras de circuito cerrado se garantiza su seguridad en el juicio.