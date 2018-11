Buscan padres a joven desaparecida

Chihuahua.- Una joven de 18 años de edad, de nombre Ana Cristina Márquez López, estudiante de la UACh, ha permanecido ausente desde el lunes en la madrugada.



La última vez que se le vio fue en el Fraccionamiento Nuevo Chihuahua III. De acuerdo con los padres, Ana Cristina Márquez salió de su casa el lunes en la madrugada por voluntad propia.



Desde entonces, los padres no han sabido nada de ella. Su madre afirmó que en su cuarto hacían falta una mochila de color rojo con negro y una gorra, por lo que suponen que fue voluntario.



Cuando los familiares de Ana Cristina dieron cuenta de su ausencia reportaron el evento al 9-1-1. Sin embargo, no se ha levantado una pesquisa oficial por parte de la Fiscalía General del Estado, ya que, según la madre de la hoy ausente, “es mayor de edad y ellos no pueden hacer nada, porque violan sus derechos”.



La madre pidió a la ciudadanía proporcionar información que dé crédito a que su hija se encuentre en buen estado, ya que la joven toma medicamento para prevenir la diabetes.



Sí tiene información acerca del paradero de Ana Cristina Márquez López, favor de llamar a los números (614)-247-22-18; (614)-235-6032 o al 9-1-1.