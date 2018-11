Emite la CES recomendaciones para conductores de motocicletas

Chihuahua.- La Comisión Estatal de Seguridad a través de la División de la Policía Vial, exhorta a las y los ciudadanos que utilicen como medio de transporte la motocicleta a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes que pongan en riesgo su vida y la de los demás.



El exhorto es dirigido a los gremios, grupos, clubs o particulares, quienes hacen uso continuo de este vehículo en particular, ya que en menos de cuatro semanas se han registrado accidentes en donde lamentablemente dos personas perdieron la vida.



Por lo tanto, es importante seguir las siguientes recomendaciones:



• utilizar casco de seguridad certificado y avalado por las autoridades



• respetar los límites de velocidad



• manejar de forma apropiada, respetando las delimitaciones en los carriles



• conducir siempre alerta



• no exceder el número de tripulantes



• no rebasar por la derecha



• guardar distancia entre automóviles



La motocicleta, así como cualquier vehículo son medios de transporte que deben de cumplir con la Ley y el Reglamento Vial estipulado para Chihuahua, con el objetivo de contribuir de forma positiva a la generación de la cultura vial y a la disminución de los accidentes.