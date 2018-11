Necesario, modificar el protocolo de personas ausentes

Chihuahua.- La activista Norma Ledezma, presidenta de Justicia Para Nuestras Hijas A.C., expuso la necesidad de realizar una serie de adecuaciones al protocolo de búsqueda personas ausentes, pues dijo que actualmente no se contempla “cercar” la ciudad para impedir la salida al momento en que se reporta una desaparición y que las acciones no se activan hasta que no sea un familiar, quien haga la denuncia formal.



Dijo que en el caso del rapto de Camila, tardaron dos horas en activar los puntos de vigilancia en las salidas de la ciudad, tiempo suficiente para que el captor y responsable de la muerte de la pequeña, saliera y cometiera el crimen, que se pudo haber evitado.



De esta manera, expresó que el protocolo en sí, presenta algunas fallas, mismas que ya ha señalado ante las instancias correspondientes para que se realicen las adecuaciones necesarias y su operación sea más efectiva.



Refirió que tanto la Alerta Ámber, como el protocolo ALBA, no se activan si la denuncia de la desaparición no la hace un familiar directo de la víctima, aun y cuando haya sido un testigo presencial de los hechos, situación que implica un área de oportunidad para que el captor logre su cometido y esto es algo de lo que se debe modificar.



Entre otros aspectos, la activista comentó, que mientras no se hagan las adecuaciones, estos mecanismos no van a ser los suficientemente efectivos y esto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte como lamentablemente sucedió en el caso de Camila.



Asimismo, Norma Ledezma detalló que las cámaras de seguridad que el Municipio ha colocado en diversos puntos de la ciudad no han servido de gran cosa, pues dijo “estamos muy lejos de vivir en una ciudad segura”, al referir que cuando han solicitado material para la investigación de algún caso, simplemente no se les proporciona o bien, no había una cámara en el lugar en que sucedió el ilícito.