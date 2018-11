Recuerdan a Camila con un memorial

Chihuahua.- Una fotografía de la niña Seyni Camila Cobos adornada con globos de color rosa se colocó, a manera de memorial, en uno de los pasillos de la escuela primaria Melchor Guaspe, donde la menor cursaba sus estudios. Las autoridades escolares indicaron que a los niños no se les habla abiertamente sobre el asesinato de su compañera dentro de la escuela, sin embargo esperan que en próximos días puedan recibir asesoría psicológica, mientras tanto buscan involucrarlos en distintas actividades como lo fue la realización de un mega altar de Día de Muertos en el que participó la gran mayoría de los estudiantes.



“No creímos prudente tocar fibras sensibles de la familia, (la fotografía) la pusimos para que sus compañeros la recuerden y se despidan de ella. Probablemente más adelante hagamos algún tipo de homenaje pero por el momento todavía no. Ahorita no se habla con los niños de ello, solamente el lunes se platicó con ellos, porque tenemos mucho apoyo de gobierno, ya se programaron unas pláticas para los niños, los maestros y los papás de ese grupo”, informó la directora de la institución.



La directiva destacó que se trata de un hecho muy doloroso, por lo que han considerado que no es bueno mantener el tema entre los menores. Por lo anterior detalló que la escuela sigue realizando proyectos como lo fue el altar de Día de Muertos en el que la totalidad de alumnos contribuyó con alguna actividad.



Los alumnos adornaron todo el gimnasio interior del recinto con aserrín, flores, piñatas de personajes alusivos al 2 de noviembre. Mientras tanto algunos estudiantes se disfrazaron de catrinas y catrines con el fin de dar vida a este altar en el que invirtieron tiempo y esfuerzo.



En los pasillos y salones los alumnos se perciben tranquilos, muchos de ellos sin poder dimensionar la tragedia que sufrió su compañera de 7 años Camila Cobos, sin embargo su fotografía permanece en la pared a manera de recuerdo de la estudiante a la que le fue arrebatada la vida de forma atroz.