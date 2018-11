Supera los 100 mil pesos morir en Chihuahua

Chihuahua.- Dejar la vida en Chihuahua capital tiene un costo variado según los servicios funerarios que incluso pueden llegar a superar los 100 mil pesos, por la calidad que se maneja y posibilidades económicas.



Sin embargo, la mayoría que mantiene una austeridad moderada para darle un trato digno al cuerpo de quien fallece, ronda entre los 10 mil hasta más de 20 mil pesos, de acuerdo a los diferentes servicios funerarios que se ofertan, ya con un entierro, cremación, colocación de lápida, coronas de flores, así como lugar para nicho de la urna.



Hoy, Día de Muertos, cuando miles de personas acuden a los diferentes panteones públicos y privados para visitar las tumbas donde descansan los restos de sus seres queridos, también suelen reflexionar sobre el futuro que les depara, ya que la muerte es algo inevitable en la vida.



Esto siempre es un problema económico cuando hay muertes repentinas o no se había estado preparado con un servicio, situación que adolece aún más a las personas cercanas del difunto.



Por ejemplo, entre los servicios funerarios más económicos con velación, féretro, capilla, traslado a cremación o inhumación, oscila entre los seis mil y nuevo mil pesos de acuerdo a diferentes funerarias conocidos y que manejas paquetes accesibles y austeros. No obstante, existen otros servicios con otras ofertas más atractivas y con precios de 14 o 18 mil pesos, con sarcófagos de mejor material, tipo de atención, facilidades de créditos o pagos parciales. Estos suelen ser adquiridos por quienes tienen trabajos promedios, o en paquetes para más familiares, todo de acorde a las posibilidades.



Aunque es opcional para cada familia, individual, amigos, empresas, escuelas, las coronas florales suelen variar de acuerdo a las florerías que van desde mil 200 hasta 3 mil pesos o más. Ya en otros gustos, suelen añadirles otro tipo de plantas más exóticas o aquellas que prefería el difunto, que se eleva.



Una vez depositado el cuerpo o la urna con cenizas, existen otros gastos que son la colocación de lápidas, que son hechas a base de granito como los más económico, oscila entre los seis mil y 12 mil pesos, sin embargo existe las fabricadas con mármol cuyo precio es desde ocho mil a 20 mil o 50 mil pesos, de acuerdo a los diseños que se elijan.



Si bien, existen aquellos que tienen solvencia económica para darle un trato más digno o lujos a sus difuntos o quizás algo exagerado que es aprovechado por quienes se dedican al negocio, también hay quienes muy apenas pueden solventar un gasto muy bajo.



Dos de las funerarias conocidas, ya que han estado personajes de la política y ambiente empresarial, manejan costos normales sencillos desde 50 a 80 mil pesos, ya sea con inhumación en panteón privado o cremación y un nicho en la misma funeraria. No obstante, tienen paquetes que superan los 100 mil pesos y hasta 150 mil de acuerdo a lo que los clientes pidan.



Las opciones de panteones más económicas son en los municipales, que en lo que respecta al 1, 2 y 3 están llenos y solamente se puede enterrar a quienes ya cuentan con un espacio para varios cajones. Los precios van desde las fosas sencillas en mil 750, doble 2 mil 700, la bóveda en cuatro mil 750 y la doble de ocho mil. El Panteón 4 tiene suficiente espacio nuevo disponible. En el cementerio 1, están los nichos para las urnas y suelen venderse en cinco mil a 10 mil pesos.



En cuanto a los privados como el de Dolores no cuenta con espacio disponible, más que los cajones de quienes ya tienen su servicio. El Santa Fe, San Felipe, La Colina, cuentan con espacios y precios de todos tipos para disponibilidad de la gente.



Según han comentado algunas personas dedicadas a la venta de servicios funerarios, es muy mínima a gente que adquiere los paquetes para sí mismos o familiares, porque no se tiene una cultura de prevención de la muerte, por lo que al momento de que muere un ser querido, los gatos se incrementan por la falta de preparación.