Multa Conagua a Altozano con 450 mil pesos

La Comisión Nacional de Agua (Conagua) aplicó una multa de aproximadamente 450 mil pesos a la empresa Altozono por utilizar tres pozos que fueron perforados en una zona sobreexplotada.De acuerdo con información del delegado de la instancia, Kamel Athie, la suma de la multa se debe a que fueron tres pozos los utilizados por la empresa, y en cada caso se aplica una multa que va de los 110 mil a los 150 mil pesos. A la empresa se le dio un plazo de 30 días para que presentara documentación que avalara el uso de los pozos, pero no presentó pruebas.El funcionario federal explicó que la empresa ya no podrá utilizar los tres pozos, los cuales están a disposición de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), pero por tratarse de una zona sobreexplotada permanecerán clausurados. Añadió que el proceso no se detiene con el pago de la multa, sino que se cierra hasta que se tenga una definición de lo que pasará con los pozos.El presidente de la JMAS, Roberto Lara, declaró la semana pasada que las revisiones de la situación del agua de la empresa Altozano se debió a que los otros desarrolladores presentaron un oficio cuestionando la viabilidad del proyecto inmobiliario. Este escrito data de julio de este año.Señaló que al recibir este oficio se presentó ante la Junta Central de Agua y Saneamiento la petición de revisión de la sustentabilidad de líquido en esa región, en la que actualmente se han vendido lotes habitacionales y avanza la construcción del complejo deportivo de Altozano.“La Junta Central es el órgano rector, superior de las Juntas Municipales, por lo que yo no puedo como titular de la Junta sancionar o corregir una conducta de un antecesor mío o un documento”, dijo con relación a que fue publicado un oficio emitido por el anterior presidente de la JMAS, Mario Mata, en el que al parecer daba autorización para el desarrollo del proyecto.El proyecto inmobiliario Altozano enfrenta un procedimiento administrativo en la Junta Central de Agua y Saneamiento. La inversión que anunció el Grupo fue de 700 millones de dólares para desarrollar una zona habitacional con diversas comodidades el cual concluirá en diez años.