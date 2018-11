Afrontan dolor y nostalgia entre verbena popular

Chihuahua.- El dolor y la nostalgia por la partida del ser querido, contrastó ayer con el jolgorio del mercado popular las afueras del panteón municipal sur de la ciudad, conformado por más de 600 puestos semifijos de venta de flores, coronas, cruces, comida, ropa, dulces, cacahuate, nuez, bebidas, electrónica, artesanías, servicios funerarios, cobijas, videos, entre otros.



Por la festividad del Día de Muertos del 1 y 2 de noviembre se prevé ventas de hasta 17 mil 300 millones de pesos en todo el país, una cantidad que representa un incremento de 3 por ciento, en la relación a las registradas en igual periodo de 2017, según proyecciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.



Miles de personas visitaron ayer el campo santo para hacer arreglos especiales a las tumbas de sus seres queridos, había quienes pintaban las cruces, retocaban los nombres de los finados, así como las fechas de nacimiento y fallecimiento.



No pocos retiraban la hierba de las montículos de tierra que se levantan al pie de la cruz, con la finalidad de cubrirlos de pétalos de cempasúchil blanco, amarillo y morado.



Esta labor era ofrecida por niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, quienes pedían una cuota voluntaria por la limpieza de la tumba.



Jesús Franco de 25 años, informó que presta sus servicios como pintor de cruces y en un buen día pudo ganar 800 pesos, en una jornada de siete y media de la mañana a tres de la tarde.



Informó que en lo personal cobra 150 pesos por el pintado de la cruz y el nombre que lleva del difunto, aunque hay quienes cobras cinco pesos por letra.



En el caso del acarreo del agua a la tumba, desde la pila del panteón municipal o de las llaves publicas que se tiene a los costados de los corredores del campo santo, cobra un promedio de 10 pesos por un balde de 20 litros. No obstante, los prestadores de ese servicio dejan la tarifa “a lo que guste” el deudo.



No pocas personas gustan ofrecer canciones a los seres queridos que partieron a la Casa del Señor y contratan a los grupos o duetos que ofrecen este servicio al interior del Panteón.



Integrantes de “Los más buscados”, una banda de jóvenes creada hace dos meses, informaron que la gente les piden cantar preferentemente las canciones de “Amor Eterno”, “la Tumba de mi Padre”, “Hermoso Cariño”, “Para mi Viejo” y “Cruz de Madera” .



No es fácil cantar y ver a la gente que llora, el sentimiento te llega forzosamente y se trata de cantar lo mejor posible, dijo uno de los integrantes.



Informaron que la gente paga entre 80 y 100 pesos por cada canción que pide en honor a sus difuntos y seres queridos.



Observaron que esto es muy distinto a cuando amenizan una fiesta o una serenata, pero llevar música a su ser querido ya finado, es algo que la gente pide cada vez más.



También dentro del panteón, repartido en diversos puntos, empresas de servicios funerarios ofrecían sus servicios, al igual que gente que vende bebidas heladas, burritos, paletas de hielo y frituras.



A las afueras del panteón, el comercio es en grande y los precios pueden ser muy diferentes de un puesto a otro, ya que por ejemplo un puesto ofrece los llamados burros gigantes y/o huaraches de carne asada o al pastor a 100 pesos y a unos metros más adelante, se puede conseguir un burro normal de diversos guisados a solo 10 pesos.



En todos los corredores comerciales se puede conseguir desde pan de nata a tres por 35 pesos; elote a 10 pesos, la orden de enchiladas a 60 pesos; el litro de agua a 15 pesos, queso ranchero a 105; así como dulces de leche tradicionales a 10 y 15 pesos, cocadas a 20, entre otros.



Por lo que hace a los arreglos de flores artificiales se puede encontrar con precios que van desde 20 a 150 pesos.



Los ramos de flor de Cempasúchil se puede conseguir desde 20 a 60 pesos, según la cantidad y tamaño de la flor. En tanto, quienes venden coronas y cruces, las ofrecen desde 50 a 150 pesos.



En el marco de la festividad también se puede encontrar múltiples puestos de venta de artesanía, ropa, cobijas, artículos para la cocina, películas y música en disco y USB, así como insumos para aparatos de telefonía celular.