Despierta emociones altar a 'otros familiares'

Chihuahua.- El altar erigido “a nuestros otros familiares”, como son las mascotas, logró ayer la admiración y reconocimiento de los asistentes al concurso de Altares convocado por el Gobierno del Estado en el marco del Festival del Día de Muertos 2018.



La maestra de la escuela “Educación para la paz y yoga Infantil”, Luisa Ortega Almeida resaltó que este sitio despertó un sin fin de emociones en las personas que se detuvieron a contemplar este memorial, los cuales fueron plasmados no solo por personas de este país, sino por chinos, norteamericanos, canadienses y otros, quienes recordaron con mucho cariño a sus peritos, gatos, hamster, peces, conejos, tortugas y otros.



Señaló que el concepto principal no es un altar a las mascotas, “sino a otros familiares”, ya que los animales forman parte de la familia.



“Aqui ha habido gente que lloró y que manifestó todas las emociones, no se imagina”, subrayó Luisa Ortega Alemdia.



Señaló que lo mismo sucedió con gente local, de otras entiodades que llegaron a Palacio de Gobierno, así como turistas de China, Estados Unidos y Canadá, entre otros.



Infinidad de gente escribio frases y hasta agardecimiento a los animalitos que formaron parte de su vida, agregró.



Luisa Ortega dijo que este altar surguió de la idea de abordar con un grupo de niños el tema de la muerte. Algunos han perdido sus abuelitos, tíos y otros familaires, pero otros no, por lo que no saben sobnre el tema.



De ahi sale la idea de abordar el tema con los animales que hay en casa y los sentimientos que despiertan.



Los niñios participaron con fotografias de sus mascotas que se murieron, e incluso, el alta exhibe dos urnas con cenizas de perritos.



Mucha gente ha dado las gracias por este altar, debido a que encontraron ahi los recuerdos de sus mascotas muertas.



Otra gente también criticó que se haya erigido un altar a las mascotas, cuando debió hacerse mejor para una persona.



El altar lo presentó la familia Lugo Ortega quien tiene una escuela de “educación por la paz y yoga infantil” denominada PretezelYoguis.



Señalaron que el altar se realizó también con el apoyo de la maestra Mirtzy Moreno y los alumnos Valeria, Julia, Alessandra, marisa, Idalia, Ernesto, Denisse, Ivet, Maríoa Fernandioa, Claudia y Dante.