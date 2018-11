Por amor a la música, fabrica tuba con material reciclable

Chihuahua.- A diario los sonidos de una tuba deleitan los oídos de los transeúntes que recorren el Paseo Libertad en el Centro Histórico, pero no son pocos los que vuelven atrás, para apreciar que el rítmico sonido emerge de un instrumento elaborado con un codo de estufa de leña, tubo de lámina mangueras de hule, un bote de 20 litros, la tapadera de tinaco, cinta de aislar y una boquilla original.



El amor por la música despertó el ingenio en Daniel Roque, de 22 años, quien dijo que con estos insumos que tenia en casa y la compra de la boquilla en unos 570 pesos, hizo este instrumento de viento para lograr un sonido similar al que pueda tener una tuba con valor desde 15 mil a 80 mil pesos.



Acompañando a los músicos denominados “Libertad Número Uno” que tiene desde 1993 a la fecha, tocando en El Paseo Libertad de las 10 de la mañana a cinco de la tarde, todos los días.



Patricio García, uno de los músicos del grupo dijo que ya están bien identificados por la gente, de tal suerte que ya llega la gente y les pide algunas canciones y por horas, hasta llega gente de la tercer a bailar.



En tanto, Daniel Roque subrayó que es su amor a la música, un poco de inventiva y echarle ganas, lo que le valió para hacer este instrumento y dedicarse a lo que realmente le gusta.



Informó que para hacer su tuba, recopilo los codos, tubo, mangueras, el bote, la tapadera del tinaco que ya lo tenía en casa con el pensamiento que era tiempo de aprovecharlos para hacer el instrumento.



Daniel Roque dijo que tiene años con el gusto de la música y buscando una tuba, las encontró en unos 15 mil pesos las de fibra de vidrio.



Estimó que la tuba que hizo prácticamente con material reciclable, le pudo llevar una inversión de no mas de mil 500 pesos.



No obstante, dijo que continuará trabajando con el grupo en el Paseo Libertad para juntar un tanto más de dinero y comprar una tuba original.



Informó que le llevó unos 15 días fabricar este instrumento, aunque dijo que había visto algo similar en YouTube, que se podía hacer con un garrafon y manguera.



“De ahí tome las bases para hacer mi propio diseño, pero ahora veo que la gente se queda impresionada con mi tuba”, dijo riendo el músico.



Subrayó que le gusta mucho la música y tiene escasos días trabajando con este grupo en el Paseo Libertad.



Finalmente Daniel Roque dijo que afortunadamente no está casado y vive con sus padres, por lo que puede dedicarle tiempo a este oficio y trabajar un buen tiempo para comprar una tuba de marca.