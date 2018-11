Chihuahuenses veneran la muerte, pero no se preparan para ella en vida

De la gran cantidad de visitantes a los panteones municipales, muy pocos de ellos planean anticiparse a los gastos de su propia muerte, comentaron asesores de ventas de funerarias, que se instalaron en la Feria del Hueso.Muchos ciudadanos no desean hablar de su propia muerte, sin embargo, es un tema que debe dejarse estipulado pues puede acontecer en cualquier momento, coincidieron los entrevistados.La asesora Ofelia Vizcarra, de grupo Mausoleos, detalló que en este Día de Muertos aprovechan para acercarse a quienes visitan los cementerios, sin embargo, muchos de ellos buscan “sacarle la vuelta al tema”, algo que puede dejar una problemática a la familia.“Nos dicen: 'no me quiero morir', pero les damos una explicación de que se trata de una inversión a futuro, y ya con un poco de humor y vacilación entienden que se trata de un tema importante para ellos y su familia, con el objetivo de que estén preparados”, acotó.Ofelia comentó que en el momento del deceso los servicios se encuentran más caros, sin embargo, existen paquetes que pueden pagarse desde 322 pesos mensuales para dejar asegurado este paquete, que alcanzan precios, de los más económicos, de hasta 10 mil pesos.“El servicio funerario incluye ataúd, retirar el cuerpo del lugar del fallecimiento, capilla, traslado, carrosa”, indicó.Destacó que los contratos tienen perpetuidad y no son exclusivos para quien los paga, sino que pueden ser cedidos al difunto que se desee.Ofelia comentó que aunque a nadie le gusta pensar que se va a morir, es algo que a todos nos pasará en algún momento, por lo que recomendó que se tome el tema con seriedad para prever esta situación y evitar los engorrosos trámites y los precios altos en un momento de dolor para la familia.