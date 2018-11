Quedan varados usuarios del semimasivo en Catedral

Chihuahua- Usuarios del transporte colectivo se quedaron varados en la estación de La Catedral, al parecer porque personal del Municipio realiza obras en la zona.



Ciudadanos reportaron tener al menos media hora y que unos seis camiones no recogieron en el lugar por los trabajos que realizan empleados de Obras Públicas.



Gerardo González, uno de los usuarios, cuestionó que el Municipio no planee adecuadamente el mantenimiento de la ruta del semimasivo.



Consideró que los trabajos los podrían hacer en la madrugada cuando no hay servicio. (Información Silvestre Juárez/El Diario)