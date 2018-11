Estado en alerta tras homicidios de policías

Chihuahua, Chih.- El gobernador del Estado, Javier Corral, aseguró este mediodía que los últimos hechos delictivos, obligan al estado a estar alerta y mantener los protocolos de seguridad activados además de redoblar esfuerzos para poder dar cuentas a los ciudadanos.





Lo anterior durante la entrega de patrullas y equipo a las corporaciones de seguridad de 33 municipios, que se llevó a cabo este mediodía en la Plaza del Ángel.





Corral dedicó parte de su discurso para hacer referencia a los ataques que sufren las instancias de seguridad del Estado.







“Lamento profundamente los ataques, pero estos hechos no quedarán impunes”, dijo y agregó que estos ataques no los amedrentarán.







Recalcó que su gobierno no negociará con ninguna organización criminal y destacó que los grupos de delincuentes atacan por que saben que también se hace un trabajo de investigación que llevan a sentencias para los crimínales. “Haremos justicia en todos los casos”, finalizó.