Violenta Corral la Constitución: Rosy Gaytán

Chihuahua.- El gobernador Javier Corral violenta la Constitución a través del periódico Cambio 16 y el noticiero radiofónico Puntualizando, acusó la diputada Rosa Isela gaytan hoy en tribuna.



Dijo que los “spots” no son otra cosa que propaganda pagada, porque se simulan entrevistas con diversos servidores públicos, usando su voz e imagen, campaña de propaganda gubernamental que desde luego viola la Constitución, agregó.



La violación consiste en presentar como información noticiosa esa propaganda, “es grave, pero si ello no fuera suficiente se comprueba la mala fé del diseño propagandístico, pues en realidad son spots de 5 o 10 minutos, donde como lo decía Corral Jurado, un spot de 30 segundos no es suficiente, entonces en 5 o 10 minutos usando su voz y su imagen cuando se transmite por televisión aparece dando toda clase explicaciones, posicionamientos, incluso en contra de partidos políticos, personajes políticos o agrupaciones ciudadanas”.