Corral raya en peculado con la publicidad oficial

Diputados del PRI y Encuentro Social urgieron a una investigación especial por el uso de 460 millones de pesos de recursos públicos en este año por parte del gobernador Javier Corral, en medios de comunicación para la difusión de su imagen, lo cual encuadraría en el delito de peculado, destacó en tribuna la coordinadora priísta, Rosa Isela Gaytán.



La exigencia de la diputada se generó debido a que esas presuntas observaciones no se han incluido en la revisión de cuenta pública por parte de la Auditoría Superior del Estado.



En su exposición, la congresista del tricolor hizo referencia a la postura de Corral Jurado en su tiempo como legislador federal y ahora como gobernador, con posturas contrarias en cuanto al uso de espacios gubernamentales en radiodifusoras, televisión, periódicos y demás.



Sus señalamientos no tuvieron reacción alguna por parte de la bancada de Acción Nacional (PAN), y logró la adhesión del PES.



La reforma de 2007 incluyó en el artículo 134 de la Constitución Mexicana, la obligación para las entidades públicas de que la propaganda sea de carácter institucional y prohibición para que contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de un servidor público.



“Una de las malas prácticas para hacerlo es el simular entrevistas o noticias que bajo el amparo de la libertad de prensa se transmiten en los medios de comunicación, las mismas eran pagadas como propaganda, pero dichas prácticas se fueron detectando y poco a poco erradicando”, aseguró la legisladora del Revolucionario Institucional.



Para el 2013 surgió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y uno de sus defensores fue el entonces senador Javier Corral, quien coincidía con la prohibición para la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.



Sin embargo, enfatizó Gaytán Díaz, los espacios actuales como “Puntualizando” o “Cambio 16” hacen uso de la imagen del mandatario estatal y se presenta como información noticiosa.



En el apartado del Presupuesto de Egresos en el informe de gobierno de este año, se sitúan como logros ambos espacios, así como los sitios www.unidosconvalor.gob.mx, además de los micro sitios Red Chihuahua, Zona Norte y la redirección a cambio16.gob.mx; el semanario Cambio 16; las emisiones de radio y televisión del noticiero Puntualizando; así como 21 cuentas institucionales en siete plataformas de redes sociales.



El noticiero Puntualizando incluyó 726 cápsulas que fueron transmitidas en 30 radiodifusoras, tres canales de televisión y tres medios digitales, a lo largo de 43 municipios. Además, se difundieron 30 programas y 153 noticieros en los espacios gratuitos de la Hora Nacional y Radio Universidad.



Se han gastado 460 millones de pesos, “con este gasto se pudo haber salvado a los empleados despedidos recientemente, o se podía invertir en salud para más mastografías y sonografías para prevenir el cáncer de mama, o en medicamentos, o bien destinarlo a becas universitarias”, subrayó la diputada del PRI.



En particular, aseveró Rosa Isela Gaytán, las cápsulas de Puntualizando utilizan imágenes y voces de funcionarios con posicionamientos, “incluso en contra de partidos políticos, personajes políticos o agrupaciones ciudadanas olvidando que todo ello está estrictamente prohibido, de tal manera que esta conducta es indicador de una distracción grave de los recursos públicos para fines distintos de los que están previstos”.



Esas acciones podrían encuadrar en el delito de peculado, establecido en el artículo 270 del Código Penal del Estado, el cual establece una pena de seis meses a cuatro años y de cincuenta a quinientos días de multa. Especifica que ello va dirigido al servidor público que, “disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su cargo, o indebidamente utilice fondos públicos, con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, de su superior jerárquico o de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona”.