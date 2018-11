Descuidan Peniche y Aparicio seguridad de Chihuahua: Morena

Para el partido Morena, el hecho de que el titular de Fiscalía General, César Peniche, y el coordinador estatal de Seguridad Pública, Óscar Aparicio, no sean de Chihuahua, sería una causa del aumento en la violencia en la entidad.



"No son de Chihuahua y no atienden con humanismo ni con seriedad el asunto. Han descuidado su tarea", dijo en rueda de prensa en dirigente estatal morenista, Martín Chaparro.



Aparicio es originario de Chiapas y Peniche de la Ciudad de México, de padres chiapanecos.



"Hay muchos perfiles de chihuahuenses que pudieran cumplir con esa tarea", enfatizó el dirigente de Morena.



Dijo que es preocupante que no atiendan con prontitud las exigencias de los alcaldes, en específico el de Cuauhtémoc, Carlos Tena, quien acusó a agentes estatales de estar involucrados en acosos contra elementos municipales y posiblemente en el asesinato de uno de ellos.