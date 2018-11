La ciudad de los automóviles, sin espacio para peatones

Dentro del patio de la Secundaria Técnica 61 cuelga un enorme moño negro, símbolo del luto que se le guarda a Frida Renata, una adolescente de 13 años que murió en un accidente vial a metros de la escuela. Su muerte ocurrió en una ciudad que se ha entregado a los automóviles y se ha olvidado de sus peatones.La ciudad de Chihuahua cuenta con una infraestructura de movilidad limitada para quienes caminan las calles, y sus conductores de vehículos privados carecen de suficiente cultura vial y conciencia para reconocer que lo que manejan puede matar a alguien.Todas las mañanas, de lunes a viernes, Frida Renata cruzaba el bulevar Ortiz Mena desde la parada del camión urbano que la transportaba junto con otros alumnos de secundaria. Era el camino recorrido por cientos de niños de varias generaciones, la línea deseada por ellos para recorrer e ir a estudiar, una vía ubicada a varios metros de lejanía del semáforo de la Ortiz Mena y la calle de Océano Pacífico.Aquella ruta era su línea de deseo peatonal, un concepto que describe ese rastro físico o virtual que dejamos a nuestro paso cuando nos movemos de un punto a otro tratando de hacerlo calculando intuitivamente la distancia más corta entre ellos, explica la organización Liga Peatonal.“Sí, las personas caminamos buscando recorrer la distancia más corta, incluso aunque ésta no sea precisamente la más cómoda o la más bonita”, explica.Fue alrededor de las 7 de la mañana que esa ‘línea de deseo’ se vio interrumpida por un coche que, de acuerdo con los familiares de Frida, recorría el bulevar a una velocidad mayor a los 60 kilómetros por hora permitidos por las reglas de vialidad. El conductor del vehículo KIA embistió a Frida, quitándole la vida.“Hay una lógica muy natural de la gente de pensar que el peatón siempre es imprudente”, dijo Rodrigo Revilla, experto en movilidad urbana y director de Chihuahua en Bicicleta. “No se le está dando el peso suficiente al hecho de que lo que puede ocasionar conducir un vehículo”.Aunque la adolescente pudo haber atravesado de forma precipitada su ya conocida ruta, consideró Revilla, las condiciones de velocidad con las que posiblemente conducía el conductor del KIA que atropelló a Frida pudieron haber ocasionado un desenlace distinto a su muerte.“Si un vehículo te embiste a 60 kilómetros por hora (km/h), tienes el 90 por ciento de probabilidades de fallecer; si es de 50 km/h, es un 50 por ciento, y sí el carro viaja a 30 km/h, sólo el 10 ciento puede llegar a morir”, explicó Revilla.De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, han habido 412 casos de peatones lesionados en accidentes de transporte en lo que va del año. En 2017, se registraron 619 incidentes.Sea el método que sea, pintar un paso peatonal en la zona, o reductores de velocidad, no bajarán las cifras de accidentes donde esté involucrado un peatón, consideró Revilla.“Nada va a cambiar en una ciudad donde se le da prioridad al automovilista. Aquí se busca que un peatón camine 500 metros o un kilómetro para cruzar un paseo peatonal. Esto lo hacen para que el automovilista no tenga que pisar el freno. No nos damos cuenta de que quien camina está generando un esfuerzo físico”, apuntó el director de Chihuahua en Bicicleta.Para Revilla, es necesario que cambiemos la manera en que vemos la ciudad en términos de movilidad y cultura vial. “Mientras nos preocupemos más por nosotros que por otra persona, nada va a cambiar”, manifestó.En Cantera, sólo se pensó en automovilistasLa falta de infraestructura en la capital de Chihuahua también es visible en la avenida de la Cantera, un camino altamente intervenido a lo largo de las administraciones priistas y panistas para llevar a cabo labores como: ajuste de vías, ampliación de carriles, construcción de muros en una curva conocida como la ‘curva de la muerte’, operativos permanentes por alta accidentalidad, entre otras.Una estudio realizado por Liga Peatonal detalla que la construcción de la Gaza que conecta la Cantera con el Periférico de La Juventud no tuvo una inversión en transporte público, caminabilidad ni movilidad ciclista. “Promueve el uso del automóvil como único medio de transporte en la zona y colonias aledañas”.De acuerdo con la organización, la construcción de la Gaza es una de varias obras que transgreden el Reglamento de Tránsito de Vialidad, ya que promueve las altas velocidades y violenta la ley. Además la banqueta que recorren la Cantera de un lado cuenta con una media de 0.96 metros y del otro 1.13 metros. La Ley de Obra Pública del Estado y el Reglamento de Accesibilidad de Chihuahua establecen que als banquetas en Chihuahua deben medir 1.70 metros sin ningún tipo de obstáculo.De la evaluación de Liga Peatonal realizada el año pasado, fueron detectados 220 obstáculos, entre los cuales se encuentran 35 señalamientos mal ubicados, 69 postes a la mitad de la banqueta, alcantarillas sin tapar, rampas, canales sin rejillas, árboles no podados y otros obstáculos aéreos considerados peligrosos.“Todo esto, en su conjunto hace que el peatón en la zona deba bajarse a la banqueta en distintos momentos, poniéndolo en peligro al caminar sobre una vía de alta velocidad como lo es la Av. la Cantera”, evaluó la Liga Peatonal.Esta infraestructura representa un peligro directo en contra de los peatones de cualquier edad. La línea de deseo que cruzan a diario todos los adolescentes de la Secundaria Técnica 61 se convirtió en una vía que debe respetarse, según lo expresado por los familiares de Frida Renata durante su velorio.“Debe de respetarse su camino, los niños siempre han cruzado por ahí, donde se bajan del camión. La solución sería cambiar el paso peatonal a esa altura o mover la parada del transporte hacia el semáforo”, propusieron los tíos de Frida.