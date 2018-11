Rechaza Fedeco cobro obligado con tarjeta en Ruta Troncal

El Frente de Consumidores rechazó tajantemente la obligatoriedad del pago con tarjeta en el servicio del semimasivo a cargo de Gobierno del Estado, ya que eso violenta la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que incurre en la misma estrategia violatoria que fue rechazada por los usuarios en la administración de César Duarte.



Carlos Loya López, asesor de Fedeco, mostró el artículo sexto de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicano que reza: “Las oficinas públicas de la Federación, de los estados y de los municipios, estarán obligadas a recibir las monedas a que se refiere el artículo que antecede, sin limitación alguna en pago de toda clase de impuestos, servicios o derechos”. Precisó que el artículo no excluye la posibilidad del pago del servicio con tarjeta u otro instrumento financiero, pero eso como una alternativa, no de forma exclusiva como lo impone arbitrariamente el Gobierno del Estado.



Loya López dijo que en su momento la ciudadanía usuaria de la ruta troncal manifestó su rechazo al sistema exclusivo de pago con tarjeta, simplemente por estar fuera de la ley.



A decir del asesor de Fedeco este sistema fue impuesto desde que inició el servicio de la ruta troncal allá por el 2013, impuesto por la empresa Xerox a través de un programa falaz de recaudo denominado 6-2-0, en el que se decía que el primer camión se pagaba a seis, el segundo a dos pesos y un tercero a cero pesos, en caso de tener que usar tres unidades en forma consecutiva.



Como el programa de pago exclusivo con tarjeta en la ruta troncal y alimentadoras también generó rechazo entre los mismos chóferes y los usuarios, se empezó a utilizar el pago mixto, con tarjeta y en efectivo por muchos meses.



Luego con la administración presente quedó sin efecto la tarjeta en alimentadoras y se quedó el pago con tarjeta sólo en el ViveBús, aunque posteriormente ya era sólo con efectivo.



Carlos Loya condenó que ahora a partir del cinco de noviembre se vuelva a imponer un sistema de pago sólo con tarjeta en la ruta troncal, y no se le dé oportunidad a los usuarios de trasladarse pagando en efectivo, como lo precisa la ley.



Señaló que además de tener que pagar 25 pesos por una tarjeta en las terminales y paradas, el Gobierno ni siquiera facilita la recarga de las mismas, porque sólo hay contados sitios donde hacerlo.



Finalmente dijo que el Frente de Consumidores se opone a esta nueva disposición de las autoridades estatales, quienes deben facilitar el servicio de transporte, no hacerlo más complicado para el usuario.