'Sin dinero para pintar pasos peatonales'

El presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, Carlos Orozco, declaró que cuando han cuestionado el mal estado de los pasos peatonales, la respuesta que les han dado las autoridades es que no hay dinero para ese rubro, por lo que trabajan con fondos insuficientes.Destacó que el Congreso del Estado debería asignar un fondo especial para mejorar el equipamiento para los peatones.Luego de la muerte de una adolescente de 13 años, quien fue arrollada por un vehículo el lunes cuando cruzó por una zona que no estaba marcada para peatones, pero estaba cerca de un paso superior, el presidente del organismo que en la ciudad existe un grave problema respecto a la señalización de las zonas en las que hay cruce de personas.En este caso, comentó, que la víctima del accidente cruzó por una zona que no era para peatones, sin embargo se trata de un tramo con una importante movilización de personas, por lo que debería existir más señalización que advierta de los peatones.Pero según expresó, si no hay dinero para pintar los pasos peatonales, mucho menos para comprar señales. “Nos encontramos desde hace años con que Vialidad, a pesar de la dependencia que más recauda, es la que menos recibe para su operación, lo que debe cambiar”, dijo.Añadió que la pintura que es utilizada en muchos de los pasos peatonales es de mala calidad, además de que necesita mantenimiento constante, ya que es cuestión de semanas para que el paso de los vehículos cubran los pasos peatonales. Recalcó que el trabajo que se ha hecho para pintar los pasos peatonales ha sido posible por la relación con el Municipio de Chihuahua el cual ha aportado de sus materiales, debido a que Vialidad no tiene fondos.Agregó que en los Estados Unidos existe una cultura de mantener los pasos peatonales bien señalizados y constantemente los están repintando. “La pintura debe ser especial para que dura más, pero es muy costosa y aquí es difícil que quieran invertir en eso… lo mejor sería que una parte de lo que ingresa por Vialidad sea utilizado para esta clase se trabajos que son en beneficio de todos los ciudadanos”, concluyó.