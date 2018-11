Exigen ajuste de Revalidación Vehicular con base al mínimo

Chihuahua.- Integrantes del Movimiento Retén Ciudadano demandaron que la tarifa de la Revalidación Vehicular se establezca con base al ajuste que se dio al salario mínimo.



Ante el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, Jesús Alberto Valenciano Gracia, indicaron que con base en ese criterio justo, la tarifa debería estar en 293 pesos y no en los 1,317.23 pesos que se cobra con descuento o los 2,048,0 pesos que se paga después del primer trimestre.



Carlos Loya, dijo a nombre del Movimiento Retén Ciudadanía que esas tarifas son sin tomar en cuenta aportación extraordinaria que se hace para la Cruz Roja y la UACh.



Durante la primera reunión de trabajo señalaron que en 2009 se pagó 183.44 y 458.61 pesos con y sin descuento, respectivamente, y de esa fecha al 2018, la tarifa de Revalidación arroja un aumento promedio del 620 por ciento.



Contrastó que el salario mínimo era de 51.95 pesos en 2009 y ahora es de 88.36 pesos, por lo que en nueve años se ajusto sólo en un 70.0%.



Es evidente que durante el periodo 2009-2018, se disfrazó lo que era un pago de derechos en un injusto impuesto, recalcaron.



Lo fundamental que reclamamos, dijo, como fondo de esta discusión, análisis, y lo que pueda venir; es lo que siempre se ha exigido " el pago justo y proporcional a nuestros magros ingresos".



Desglosó el aumento de la Revalidación Vehicular sin cobro de descuento del 2009 a 2018, iniciando con 458.61 para aumentar a 291.44 pesos el siguiente año, luego a 800.0; 1,604.0, 1,785.0; 1,842.3; 1,463.2; 1,974.2; 2,047.8 y 2,048.0 pesos, respectivamente.



Las tarifas con descuento en los últimos nueve años pasaron de 183.44 a 263.39 pesos de 2009 a 2010, luego subió a 300.0; 1,104.0; 1,285.0; 1,442.3; 1,063.27; 1,074.0; 1,347.8 y 1,317.2 pesos respectivamente.



Detalló que en el 2010 se cobró el Impuesto Sobre Tenencia, al siguiente año se opto por rebajar la Revalidación solo a modelos recientes; para el 2012 y hasta el 2015 hubo aumentos en el cobro únicamente en autos atrasados.



El vocero del Movimiento Retén Ciudadano criticó que el gobernador y los legisladores prometieran en campaña bajar sensiblemente el monto de la Revalidación Vehicular, pero lejos de hacerlo, lo incrementaron más.



Señalaron que no se puede sobrevivir con este tipo de incrementos que han llevado a las familias en "delincuentes económicas" porque pagan este derecho en las tarifas que consideran justo.



En tanto, el legislador Jesús Alberto Valenciano dijo que siguen con la iniciativa de bajar la Revalidación Vehicular, pero dadas las condiciones financieras del Estado, no se pudo hacer ya que se requería el recurso para atender diversas demandas de servicios.



El legislador afirmó que este año se buscara privilegiar que los propietarios de modelos de recientes, paguen más respecto que los tienen autos viejos.



Finalmente aseguró que ya se encontró un hueco en la ley para ayudar a quienes menos tienen, gozando de un mayor estímulo de descuento y hacer que los que poseen un auto 2015 y hasta 2019 paguen al menos 700 u 800 más “como es justo”.