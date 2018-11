Invade carril y ocasiona choque

Chihuahua.- En el cruce de la avenida 20 de Noviembre con Donato Guerra, un auto particular y una camioneta de una empresa, se vieron involucrados en un choque que dejó únicamente daños en ambos transportes.







Los agentes de la Policía Vial que se hicieron cargo de levantar el reporte del accidente, explicaron que la camioneta en color azul, con placa EE22527, circulaba por la avenida 20 de Noviembre, en sentido de este a oeste, y el auto Jetta con matrícula ELE7757, en el otro carril.







Se establece en el croquis, que el conductor de la primera unidad mencionada, intentó dar la vuelta a su izquierda, sin la precaución necesaria, la chófer del auto Jetta, frenó, pero no pudo evitarla colisión.







Ambos conductores salieron ilesos en el choque, por lo que no fue necesario el apoyo de paramédicos.







Los daños son considerables, al menos en el auto particular, y leves en el otro transportes.