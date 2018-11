Sin notificar a la SEyD sobre inhabilitación de Bermejo

Chihuahua.- La Secretaría de Educación y Deporte informó que no ha sido notificada de la inhabilitación de Rodolfo Bermejo, quien ocupa la dirección del ICHIFE (Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física de Educación). Por su parte la defensa de las dos jóvenes que acusaron al funcionario de acoso sexual expuso que insistirá que el funcionario sea separado del cargo mientras concluye el proceso de la inhabilitación.



La dependencia añadió que esperarán a recibir la notificación y las indicaciones que proporcione la Secretaría de la Función Pública respecto a la inhabilitación de Bermejo por siete años, debido a que determinó que había elementos para sancionarlo por la acusación de acoso sexual.



Por su parte el representante de las dos jóvenes que denunciaron la falta de parte del funcionario expuso que ante la inhabilitación quedan recursos de parte de Bermejo, pero que espera que el funcionario se separe del cargo en lo que se resuelven.



Este jueves se dio a conocer que Bermejo Rodríguez, fue inhabilitado, sin embargo sigue como el director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa del Estado (ICHIFE).



Las dos empleadas presentaron quejas contra Bermejo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Chihuahuense de la Mujer y la Fiscalía General del Estado desde principios del año, ya que según denunciaron fueron víctimas de presiones de parte del funcionario y al no acceder a sus pretensiones fueron despedidas. La defensa destacó la inhabilitación, pero recalcó que buscarán que se concrete su salida.



Bermejo tiene derecho a presentar un recurso de revocación contra la inhabilitación al cual puede recurrir en los próximos 15 días, en caso de que no lo haga se dará por efectuada la inhabilitación, según dio a conocer la defensa de las dos jóvenes.