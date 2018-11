Casa a punto del derrumbe pone en peligro a transeúntes

Un domicilio que se encuentra casi a punto de un derrumbe pone en peligro a transeúntes en las calles 2da y Doblado, en pleno Centro de la Ciudad. A pesar de que se colocaron vallas para impedir el paso de los peatones, estas no son respetadas, mientras que aparentemente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH impide su demolición, la casa no es restaurada por lo que representa un riesgo para los ciudadanos.Una parte del frente de la finca se encuentra ya destruido, mientras que las partes aledañas se desmoronan poco a poco. Alrededor del predio se colocaron unas barras de contención para evitar que se estacionen vehículos, así como cintas rojas que prohíben el paso a peatones, mismas que no son respetadas.Decenas de ciudadanos siguen pasando por la acera que se encuentra justo frente al domicilio, sin que se percaten de la advertencia o le den importancia, lo que podría ocasionar un accidente.Los transeúntes indicaron que a pesar de la prohibición no se ofrecen alternativas pues de no seguir por la banqueta tendrían que caminar en medio de la calle, a pesar del paso de los vehículos.Sin la coordinación entre las distintas dependencias, así como de los dueños de la propiedad, este tipo de problemáticas se replican en varias calles del Centro, donde lo antiguo de las construcciones y su condición de abandono provocan que estas situaciones sean constantes.