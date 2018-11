Concursan 13 empresas por las plantas tratadoras

Trece empresas de todo el país y el extranjero mostraron interés en encargarse del mantenimiento de las dos plantas tratadoras de la ciudad de Chihuahua. Destaca que en el grupo la empresa Atlatec S. A. de C. V., la cual operó ambas plantas en períodos separados por 20 años y se le ha relacionado con figuras políticas.



La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó del recorrido realizado en las dos plantas. Las empresas pretenden quedarse con el contrato por 10 años y 930 millones de pesos.



Los recorridos fueron encabezados por el director de Red de Alcantarillado y Saneamiento, Mario Olmos, y por el director comercial de agua tratada, Alejandro López, quienes se dieron a la tarea de proporcionar a los representantes de las empresas licitantes la información necesaria para la preparación de sus proposiciones.



La JMAS añadió que se contó también con la presencia del ciudadano José David Ponce de León Trejo, designado como testigo social por parte de la Secretaría de la Función Pública, a fin de que el proceso se lleve de manera completamente transparente, pues será el encargado de presenciar el desarrollo desde su convocatoria hasta el dictamen del fallo, según agregó el organismo.



Las bases de la licitación son incluidas en la página oficial del organismo https://www.jmaschih.gob.mx/plantasdetratamiento/ a la cual puede acceder cualquier persona física y moral para consultar la información del proyecto.



Agregó que la primera visita se realizó ayer en la Planta Tratadora Sur y la segunda la mañana de ayer en la Planta Tratadora Norte, tal como lo estipula la convocatoria pública no. 082-2018-JMAS-IPLP-RP-P.



En septiembre la operación de las plantas tratadoras de agua de la capital fueron calificadas como un “negocio redondo”. Fermín Ordóñez, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, denunció que hay un interés particular del ejecutivo para beneficiar a la misma empresa que desde la administración de Francisco Barrio Terrazas tuvo en sus manos la concesión de las plantas y que ahora, en posibilidad de participar en la nueva licitación, es casi un hecho que se quedará con ella.



“El contrato que se va a hacer para la rehabilitación se lo quieren otorgar a “Atlatec, S. A. de C. V.” de nuevo.



Agregó que en el convenio pasado, que duró 22 años, se establecía que al término de la concesión debían entregar las plantas en óptimo funcionamiento, tal como las recibieron, pero a pesar de que incumplieron en dejarlas bien, ahora resulta que les darán 180 millones de pesos para que las rehabiliten, la concesión para que las exploten y 75 millones de pesos mensuales por la operación