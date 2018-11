El Brujo Mayor. Testimonio de un Amarre de Amor.

Graciela López nos cuenta:







Escribo desde Córdoba Argentina, desde joven he tenido problemas para tener una pareja sentimental, las relaciones que tenía no duraban eran todas pasajeras, los amores nunca han sido lo que yo esperaba.



Luego de muchas decepciones amorosas decidí comenzar a buscar ayuda del mundo espiritual y para eso acudí con algunas personas de aquí mismo del área donde vivo, personas que se decía por el barrio que trabajaban estas cosas, gente que te tira las cartas etc., ninguna de éstas logró ayudarme realmente.



Acudí con personas a que alinearan mis chacras, acudí con todo tipo de profesionales en cuestiones de manejo de la energía y nuevamente ninguno consiguió solucionar mi problema, incluso fui a una terapia de regresión de vidas pasadas para desbloquear un karma que supuestamente me estaba impidiendo ser feliz en el área del amor y nada. Fue aquí donde verdaderamente comencé a desesperarme bastante.



Una persona cercana a mí me recomendó que me acercara a una señora que trabaja el Umbanda, algo así como la brujería. Esta persona se cansó de hacerme limpias, curaciones y trabajos espirituales, ninguno dio resultado.



Decepcionada de todo esto, había aceptado mi destino el de estar sola en esta vida, así pase año y medio y de pronto conocí a un chico no sé si por mi desesperación o algo más, pero me enamoré perdidamente.



Al comienzo todo iba bien, luego al pasar un tiempo se volvió todo muy raro él se comenzó a apartar de mí, ya no me buscaba y de pronto se alejó por completo sin decir nada, de nuevo busqué a alguien que pudiera ayudarme y volví a uno de estos lugares de brujería, pero ahora con un supuesto brujo que decía practicaba el Vudú, me pidió varias cosas para trabajar, a las 2 semanas de que todo comenzó mi ex pareja, que se había alejado sin decir nada, volvió a comunicarse conmigo, pero de una forma extraña no era el mismo parecía como si lo hiciera sin amor sin querer hacerlo todo como forzado, y así sin más volvió a alejarse de nuevo. Poco me duró el resultado del supuesto trabajo de Vudú. Nuevamente estaba resignada a la soledad.



Tiempo después unos amigos y yo planeamos un viaje a México, habíamos escuchado de lugares hermosos que tiene para vacacionar, además que algunos lugares se decía eran conocidos por ser místicos, como lugares mágicos, nos decidimos a ir, iba con una sensación que no puedo explicar.



Tomamos un taxi que nos llevara al hotel. Yo insistía a mis amigos que en México debería de haber alguien realmente bueno que me tirara las cartas, insistí tanto que el taxista entró en la conversación, decía que tiempo atrás había tomado un pasaje de dos personas que venían muy contentos de la ciudad de Chihuahua , donde habían acudido con un brujo. Vaya fuerte la palabra, y que finalmente a uno de ellos había conseguido ayudarle a prosperar en gran cantidad su negocio que ya estaba a punto de cerrar, pues iba a la quiebra total; y casualmente a la otra persona, había conseguido regresarle al que ella decía era el amor de su vida.



Esto bastó para pedirle indicaciones sobre este brujo al taxista que tan amablemente aceptó ayudarme a contactar a el brujo que ahora sé que es DON LUIS.



Cuando contacté por teléfono con él me provocó un poco de temor, pues se le escuchaba como una persona muy seria, incluso como si estuviera molesto, aún así yo decidí concertar una cita. Resultó ser que Chihuahua no se encontraba muy lejos de la ciudad de México, claro viajando por avión.



Cuando llegué a consulta, DON LUIS me dijo que el problema por el cual no podía tener una relación sentimental era porque desde que estaba en el vientre de mi madre se me había maldecido por el coraje de una mujer con la que mi madre había tenido un problema.



Y de lo que sí estoy segura es del problema que tuvo mi madre, pues es algo que me ha contado en repetidas ocasiones pues esa mujer con coraje y voz dominante maldijo a mi madre y a mí que estaba en su vientre.



DON LUIS tuvo que hacer una curación que duró 7 días, tiempo que tuve que permanecer en la ciudad pues mi problema era muy complicado.



Mi interés por el chico que había conocido era mucho, le pedí a DON LUIS un trabajo de amarre para tenerlo a mi lado, me comentó que había que terminar primero la curación pues después el trabajo no daría resultado porque las corrientes negativas chocarían con el trabajo de amarre.



Luego de que terminó la curación, le dejé fotografías y todo lo que me pidió para el amarre. Regresé con mis amigos a terminar mi viaje, y al cabo de 3 semanas, este chico nuevamente se había comunicado conmigo a mi regreso a Córdoba, tuvimos una cita y este fue el comienzo de la hermosa relación que tenemos hasta el día de hoy.



Agradezco infinitamente al señor DON LUIS y a el espíritu de la SANTA MUERTE por haber resuelto mi problema que parecía algo imposible .







Aclaración de DON LUIS: NO tengo sucursales ni locales, te atiendo YO mismo directamente en mi casa y únicamente en dos ciudades en la Cd. de Chihuahua y en la Cd. de Catemaco, Veracruz, las citas para Chihuahua se apartan con un día de anticipación, las citas para Catemaco se apartan con 3 semanas de anticipación y SI hago trabajos a distancia.







Las personas que deseen consultar a Don Luis el Brujo Del Poder Negro pueden comunicarse al teléfono CHIHUAHUA 614-252-7574.







CATEMACO VERACRUZ 294-110-5000