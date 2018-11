Indefenso, ve cómo desarman su casa

Manuel Avitia recién llegaba la madrugada de ayer a su domicilio en la colonia Ampliación Nuevo Triunfo, tras estar internado por una operación en la columna, cuando personal de Seguridad y de Obras Públicas llegaron con maquinaria para demoler las propiedades hechas, en su mayoría, con madera y cartón.



Según narraron los habitantes del sector, ubicado entre las avenidas Venceremos y Dostoievsky, durante el miércoles les estuvieron notificando que tenían que dejar las viviendas de forma obligada, sin especificarles la fecha en que ocurriría el desalojo, por lo cual les tomó por sorpresa la llegada de los policías ayer a las 6:30 horas.



En su caso particular, Manuel aseguró que desde hace un año llegó a la ciudad procedente de Madera, en compañía de su esposa y dos hijos, para atender un problema de la columna, el cual a la postre le dejó sin poder caminar.



Durante dicho periodo, él y su familia lograron establecer una vivienda en la cual cuidaba de sus hijos mientras que su esposa trabajaba en una maquiladora, sin tener problema alguno con vecinos y con la facilidad de tener todos los servicios en casa.



Tras encontrarse hospitalizado durante esta semana, Manuel no sabía que las autoridades tomaron la determinación de correrlos del lugar y ofrecerles vivir en la colonia Punta Oriente, donde tendrían que comenzar sin los servicios básicos, según explicó tras enfrentarse con los actuarios del desalojo.



En silla de ruedas y con visible dolor, fue como contempló como de poco a poco desarmaban su hogar y sus pertenencias eran colocadas en un camión que las trasladaría a un lugar incierto.



Guadalupe Espino, vecina de Manuel, manifestó su descontento con el actuar de las autoridades, ya que aseguró que en un principio contaban con el apoyo del Gobierno y hasta les pidieron el voto, pero ahora dejaron sin hogar a sus cuatro hijos, una de ellas embarazada.



David García y su esposa en estado de gestación, quienes contaban con un año en la colonia también aseguraron que los elementos de Seguridad Pública los amedrentaron y amenazaron con sacarlos por la fuerza si se resistían a dejar sus viviendas.



Según indicó David, los representantes del Gobierno municipal les aseguraron que les darían una vivienda digna, pero en esta ocasión sólo les trasladarían sus pertenencias a un predio ubicado al sur de la ciudad y tendrían que arreglárselas para iniciar de nuevo.



“Los apoyos para construir un cuarto llegarían hasta enero, así como la posibilidad de instalar los servicios, pero mientras vamos a tener que vivir en la calle o buscar donde guardar nuestras cosas para que no nos roben”, agregó David.



De acuerdo con Rosa María Cazares, habitante del sector, en el lugar habitaban aproximadamente 40 familias, de las cuales 20 sí aceptaron moverse de forma voluntaria, ya que no contaban con planos catastrales y todos los requerimientos que ella sí consiguió.



Aseguró también que el problema se desató debido a que algunas personas construyeron sus casas en un sector de la deportiva de la colonia Nuevo Triunfo.



Entre máquinas, camiones recolectores, trabajadores de Obras Públicas y elementos de seguridad, los habitantes de la colonia Ampliación Nuevo Triunfo observaron cómo sus hogares, edificados a lo largo de dos años, eran removidos.



Sin resistirse, y en algunas ocasiones colaborando, dieron paso a las autoridades y solicitaron que les explicaran a detalle el plan que les propusieron durante el mes de octubre y el cual ejecutaron sin darles tiempo de buscar otras opciones.